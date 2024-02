La firme decisión del gobierno de Hong Kong porque Messi no jugó en Inter Miami vs. Equipo de Estrellas

El despertador sonó muy temprano el domingo 4 de febrero de 2024. ¡Y cómo no despertarse! Era una nueva oportunidad de ver a Lionel Messi en cancha porque Inter Miami jugaba contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong, pero nada salió como esperaban los aficionados. Leo no hizo parte del partido amistoso y el gobierno local no dudó en tomar una firme decisión.

¿Qué pasó con Messi? El jugador argentino venía de tener una molestia muscular que lo llevó a solo jugar trece minutos en la goleada que Inter Miami sufrió por 6 a 0 contra un equipo de Al-Nassr que no contó con Cristiano Ronaldo. Los casi 40.000 aficionados que asistieron al estadio Hong Kong se quedaron con las ganas de ver en cancha al capitán de la Selección Argentina.

Lo positivo, Inter Miami cortó una racha de 12 partidos sin conocer la victoria. No ganaban desde el 20 de septiembre de 2023 y se destaparon con un triunfo 1 a 4 contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. Lo negativo, Lionel Messi, David Beckham y todo el equipo norteamericano, fueron silbados cuando los hinchas se enteraron de que Leo no estaría disponible ni para hacer parte del banco de suplentes.

Más allá de ver cómo Robert Taylor, Lawson Sunderland, Leonardo Campana y Ryan Sailor, marcaban los cuatro goles de Inter Miami, los aficionados que asistieron al partido de Hong Kong estallaron y empezaron a gritar ‘reembolso’ para que les devolvieran el dinero de las entradas. Ante este escenario, el gobierno local ya se pronunció.

Por medio de un comunicado de prensa, el gobierno de Hong Kong “expresó su profunda decepción porque Messi no jugó en Tatler XFEST Hong Kong, Hong Kong Team vs Inter Miami CF, y los organizadores no proporcionaron una explicación detallada de inmediato. El evento ha sido marcado como “M” Mark Status, así como una subvención de contrapartida de 15 millones y una subvención para la sede de 1 millón por parte del Comité de Grandes Eventos Deportivos”. Y la firme decisión que tomaron estaba por llegar.

La decisión del gobierno de Hong Kong por la ausencia de Messi en triunfo de Inter Miami

Luego de manifestar que estaban decepcionados porque Leo Messi no pudo jugar el partido amistoso Inter Miami vs. Equipo de Estrellas y tampoco le dio una aclaración a los aficionados, el gobierno de Hong Kong tomó una firme decisión al respecto: “La Oficina de Cultura, Deportes y Turismo y el MSEC se basarán en los términos y condiciones del acuerdo para exigir que el organizador asuma la responsabilidad, incluida la reducción del monto de la financiación como resultado de que Messi no pudo jugar en el partido“.

La lesión que tiene Lionel Messi en Inter Miami

El entrenador de Inter Miami se encargó de revelar la lesión de Lionel Messi. ¿Jugará en el siguiente partido amistoso contra Vissel Kobe del miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. ET (7:00 ARG)? “Leo está con una inflamación en el aductor. Cuando nos sentamos con el cuerpo médico manifestaron que era muy riesgoso que pueda jugar hoy (4 de febrero). Pido perdón a los hinchas por su ausencia y entiendo su decepción”, afirmó Gerardo ‘El Tata’ Martino en conferencia de prensa.