No es una apreciación personal sino más bien datos. Real Betis de LaLiga es ahora mismo la sexta marca deportiva más importante del fútbol mexicano. Así se convirtió el ya ex equipo de Andrés Guardado en una potencia en la sombra de la Liga MX. El plan de expansión del club verdiblanco, al detalle en Bolavip. Así se conquista del nuevo mundo desde un certamen donde no solo se compite por puntos o fichajes.

Charlamos con Borja Tobar, Jefe de la Expansión Internacional de uno de los clubes más queridos de toda LaLiga. Hablar de Real Betis es hablar del club más popular de Andalucía, del quinto con mayor fuerza de marca en Europa en la última campaña e igualmente del tercero en más hacerla crecer en la última temporada con un sólido 31%. Solo potencias como AC Milan, Napoli o Newcastle mantienen este ritmo de evolución lejos del césped y en una de las ramas que más se roban la atención de los clubes en el fútbol moderno. ¿Cómo llega esto a México y por qué hablamos de la sexta marca de la Liga MX? Vamos con ello.

““México es el país donde más seguidores tenemos. Hablamos más de medio millón de seguidores digitales. Si fuéramos un club mexicano seríamos el sexto club de la liga”, nos explica Borja Tobar sobre el fenómeno desatado por tierras aztecas alrededor del club de Heliópolis. Todo parte de tres pilares: los jugadores mexicanos del club, el plan de expansión a nivel internacional de este y un territorio que ofrece posibilidades económicas a toda LaLiga española.

Gigantes como América, Chivas, Pumas o Cruz Azul aparecen por delante del Real Betis en este mundo digital donde se busca acercar al resto del aficionado con su club, más no el resto de una liga pasional y futbolera como pocas. No es un hito gratuito o el resultado de un simple movimiento, sino más bien la hoja de ruta que toda LaLiga realiza para adaptarse a un deporte donde moverse bien dentro y fuera del campo es igual de importante.

Todo el fútbol español busca expandirse en el nuevo mundo. Es el futuro a la hora de generar ingresos para los clubes e igualmente la mejor forma de competir con gigantes cuyas finanzas superan al resto de los mortales. Real Betis y México, la mejor muestra para entender el otro torneo que se juega en LaLiga a la hora de expandir la marca de entidades que como la verdiblanca, superan el terreno de juego. Todo parte de un deseo: “Proyectar a nivel internacional el crecimiento de la marca”.

Real Betis realiza campañas de mercadeo de cara a realizar activaciones en todo el planeta. Estas pretenden generar ingresos para el club a nivel de merchandising, cercanía con los béticos del resto del mundo e igualmente promover la marca de la entidad en cada continente. Los jugadores son clave en esto y en el caso de México, ejemplos de una expansión que solo en los últimos 12 meses supuso más de 79 actos por parte del club a lo largo del mundo. Andrés Guardado, Diego Lainez en su momento y la dupla Claudio Bravo-Manuel Pellegrini en Chile, ejemplos del boom por los del Benito Villamarín en toda LATAM.

“Somos el club de España con el estadio más cercano a cómo se vive el fútbol en Latinoamérica”, reflexiona Borja Tobar ante Bolavip sobre los hilos que se fueron ligando para esta explosión del club en México. La relación entre tierras aztecas y España supone ingresos para un club donde el contar con figuras como Guardado ha supuesto acercarse a un territorio futbolero, con una pasión gigante por el deporte rey y al que se pretende llevar todo el mensaje del Betis: “La idea de estas campañas es generar ingresos para cuando no tengas jugadores ahí presentes”.

Un universo de posibilidades

Como decimos es la otra gran competencia que tienen los clubes del fútbol español. A día de hoy Real Betis cuenta con nueve patrocinadores internacionales y se busca llegar a 15 en este sentido. Se lucha por ser la cuarta gran marca de España a nivel de expansión internacional por detrás de los Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid. México, nos confirma Tobar, es uno de los mayores puntos de interés de LaLiga en este sentido. El club de Sevilla hasta aquí lidera en varios frentes la carrera. Nada es gratuito.

Que Real Betis sea a día a hoy el sexto club de LaLiga MX en cuanto a seguidores digitales no es gratuito, sino más bien el resultado de un estudio de mercadeo que cada doce meses ve modificaciones: “Los jugadores que tienes definen todo”, nos cuenta Borja Tobar desde las instalaciones del club. Compara el caso de México con otros como Chile, Japón, Marruecos o Argelia.

Betis Week en Casablanca es otro de los ejemplos para entender el por qué de estas políticas de los clubes de LaLiga. El conjunto verdiblanco firmaba semanas atrás un acuerdo de colaboración con Raja Casablanca. Uno donde dos clubes se unen para aprender del otro, potenciar secciones como el merchandising e incluso sus ramas del fútbol femenino. Las academias alrededor de todo el mundo que ostenta el equipo andaluz generan activos, nuevos fans y hasta perlas a seguir de cerca de cara a los próximos años como Yanis Senhadji. El delantero de 19 años ya es seguido por los principales clubes del torneo.

¿Se puede ver en América esto? Ahora mismo Borja Tobar nos comenta que de momento no es posible. Soñar con una alianza de este tipo con clubes de LATAM implicaría grandes modificaciones. La cultura mexicana y chilena tendría que cambiar en este sentido, pues la pasión del fútbol ahí es tan grande ahí que siempre tendría detractores cuando se unan con una entidad. El territorio azteca es uno de sus cuatro mercados principales y donde embajadores como Guardado superan cualquier camiseta a nivel local.

Chile, otro punto clave en la expansión

“Chile es interesante. Esto surge gracias a la poca competencia que se tiene ahí. Chile y México son dos de los cuatro mercados principales del club”, nos dice Borja Tobar mientras recuerda el impacto que han tenido los Claudio Bravo o Pellegrini en la imagen del club por la nación austral. Las giras realizadas en Qatar 2022 y con amistosos incluso ante River Plate han servido para ganar presencia en tierras tan lejanas a la capital de Andalucía.

Una que incluso llega a la televisión. Gracias a los patrocinados en Chile nace: ‘Breaking Betis’. Un programa de televisión ha tenido ya tres episodios y un acumulado de un millón de visualizaciones. Hasta 700.000 hogares reciben una señal con contenido propio para generar fans. Que tiene sentido de pertenencia y activos del club al otro lado del Atlántico. Cada mercado tiene su propia hoja de ruta para crear aficionados y peñas que representen el escudo del club.

El papel de los jugadores

¿Son los futbolistas consientes de esto? Preguntamos a Real Betis sobre el siguiente gran paso que viene en este tipo de expansiones. LaLiga lucha por dominar un mercado Latinoamericano donde son los protagonistas de este juego quienes más pronto que tarde tendrán que dar un paso más. Que cuando estos embajadores abandonan la actividad sigan generando activos con solo su nombre, el objetivo final.

“Es una gran pregunta. Es el siguiente paso en la internacionalización. Tiene que moverse por ese lado. No puede ser que el club esté planteando una estrategia con el jugador y que esté no lo sepa. Nos ocurre a todos. Ellos son conscientes del tamaño de la marca. Son conscientes del producto que son. Tenemos que pasar a eso y en mi opinión, llegaremos”, la reflexión de Borja Tobar como Jefe de la Expansión Internacional sobre este punto clave. Es lo que falta.

Así se ha convertido Real Betis en el sexto club de México a nivel de seguidores digitales. Un ejemplo perfecto de la otra lucha que mantienen los clubes de LaLiga e igualmente para entender como se mueven los clubes más allá del terreno de juego. El siguiente paso o máximo sueño apuntan, encantará por tierras aztecas: “Poder llevar al club sin necesidad de terceros a una gira. Poder llenar estadios. Hay un trabajo constante para llegar a esto y realizar este tipo de expansiones con solo la marca del club”.