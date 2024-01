La era de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el fútbol parece estar cerca de llegar a su fin. El retiro empezó a ser un tema más que frecuente cuando hablan estos dos grandes, y cuando parecía que Leo tenía una ventaja significativa al ser dos años menor, le pusieron presión con la nueva edad en la que se retiraría CR7.

¿No tiene nada que hacer Leo Messi? En la cima del fútbol mundial empiezan a ratificarse jugadores talentosos de la talla de Kylian Mbappé y Erling Haaland, pero en la cima siguen Lionel y Cristiano. Por lo menos así lo fue con los premios deportivos más importantes en el 2023.

Mientras que Messi ganó el Balón de Oro y el premio al Mejor Jugador del Año en The Best 2023 de la FIFA, Cristiano Ronaldo se llevó los premios Diego Maradona al Máximo Goleador del Año (54 goles), Premio al Mejor Jugador del Medio Oriente y Premio al Jugador Favorito del Año según los aficionados en los galardones Globe Soccer Awards (Premios Globo de Fútbol).

A la hora de saber hasta cuándo Cristiano seguirá jugando, le queda contrato con Al-Nassr hasta el 30 de junio de 2025, se instaló la narrativa que podría jugar hasta los 41 años por el siguiente mensaje que su hermana Katia Aveiro publicó en diciembre de 2022: “Los 41 años son la flor de la edad”. Eso ya sonaba épico porque significaría que Ronaldo jugaría su sexto Mundial, pero uno de los contradictores más populares de Lionel Messi redobló la apuesta.

Álvaro Morales es uno de los periodistas opositores de Leo Messi más populares, no por nada cuenta con más de 721.000 seguidores en X. El comunicador, nacionalizado mexicano, volvió a atacar al jugador argentino con una alta dosis de presión al revelar la edad en la que se retiraría Cristiano Ronaldo, según su opinión.

Le ponen presión a Messi: Revelan la nueva edad en la que se retiraría Cristiano

Álvaro Morales venía de defender a Messi de una manera muy particular por las críticas que recibió el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina al ser el ganador del premio The Best 2023, pero no tardó mucho en volver a su tendencia. “Cristiano puede seguir jugando hasta los 50 años. Messi no puede desde hace cinco. A menos que… Sí, ustedes ya saben”, fue el picante pronóstico que hizo el periodista sobre cuando se retiraría Ronaldo. ¿Leo acepta el desafío? Mmm…

Lo último que dijeron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sobre el retiro

Son unas máquinas competitivas que, por ahora, no piensan en dejar las canchas. El primero en hablar sobre el retiro fue Lionel Messi y en una entrevista con el humorista argentino Migue Granados afirmó sobre cuándo dejaría de jugar que “de verdad que no pienso, está lejos. Mi objetivo ahora es llegar bien a la Copa América, que será acá (Estados Unidos)… Después de eso veré cómo esté. Pasan los años e iré viendo el día a día”. Por su parte, Cristiano Ronaldo fue más picante y cuando le preguntaron sobre su retiro en la gala de los Globe Soccer Awards 2023 dijo que “en el momento en que sienta que he terminado, me jubilaré… ¡¿quizás en 10 años?!”.