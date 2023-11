Ya no es un nombre desconocido en el mundo del fútbol y cada vez que Lionel Messi se le ve en una cancha o en cualquier lugar de Estados Unidos ahí aparece. Llegó una nueva historia sobre Yassine Cheuko, el famoso guardaespaldas del jugador argentino, y en esta ocasión una mujer con un bebé se vieron involucrados.

¡Oh, oh! Cheuko se empezó a ser conocido desde que Leo Messi debutó con Inter Miami el 31 de julio de 2023. No dejaba que nadie se acercara al nuevo ’10’ del equipo norteamericano, tiró una camiseta de la Selección Argentina para que no le cayera a Lionel y hasta se llegó a insinuar que era exmiembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Poco a poco se fue conociendo más sobre la vida del guardaespaldas de Messi y quién mejor que el mismo Gerardo Martino, entrenador de Inter Miami, para contar toda la verdad. ‘El Tata’ le dijo al portal The Athletic que “Él (Yassine Cheuko) jamás estuvo en Estados Unidos. No estuvo en la guerra, ni en parte de la milicia de Estados Unidos. Todos esos reportes sobre él en las últimas semanas son falsos”.

La claridad empezó a llegar sobre la vida del guardaespaldas de Lionel Messi, pero eso no quería decir que iba a dejar de ser noticia en las redes sociales. Luego de acompañar a Leo en la gala del Balón de Oro 2023, Cheuko hizo una denuncia pública que sacudió todo Instagram. ¡Y ahí no iba a parar!

Leo Messi jugó su último partido del 2023 en la victoria de la Selección Argentina contra Brasil por 0 a 1 en la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y cuando le preguntaron sobre sus vacaciones dijo que “me voy a quedar unos días más por allá (Estados Unidos) todavía queda algo de escuela” para sus hijos. El guardaespaldas de Lionel todavía iba a tener más días de trabajo.

La última del guardaespaldas de Messi: Apartó de la foto a un bebé

¿Te imaginas encontrarte a Messi? De un momento a otro apareció al lado de una cancha de fútbol y de inmediato llegaron unos pequeños niños de una escuela de fútbol. Yassine Cheuko no se veía a primera vista, y como si fuera de otro planeta, llegó para ordenar la situación. Una mamá con un bebé en abrazos quiso acomodar a uno de los niños, probablemente era hijo suyo, pero no tardó ni un par de segundos cuando el guardaespaldas de Leo la apartó de la foto. Ver video desde 0:32.

La fama de Yassine Cheuko llegó a la Selección Argentina

Tal es la seguridad que le ha dado a Lionel Messi que, ante un pequeño choque amistoso con Rodrigo De Paul en un entrenamiento de la Selección Argentina, una cuenta de X (anteriormente Twitter) le hizo una inesperada advertencia al mediocampista con el mismísimo guardaespaldas de Leo. Cualquier cosa que pase con el ’10’ de Inter Miami y la Selección Argentina en territorio norteamericano parece tener siempre involucrados a los 1.77 metros y 85.4 kilos de Yassine Cheuko.