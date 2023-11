Con el arribo de Lionel Messi y ante la no clasificación a los Playoffs de la MLS 2023, Inter Miami es uno de los principales ausentes en la Postemporada de la liga de Estados Unidos. No obstante, por eso no dejan de ser noticia y ya se filtró el primer gran cambio que tendrán Leo y compañía en la camiseta del equipo rosa.

El mismo club de David Beckham y los hermanos Jorge y José Mas había descrito al protagonista de esta historia como el “más grande del mundo” en lo que hace. ¡Oh, oh! Inter Miami cumplió uno de los tres objetivos planteados en la temporada 2023 y por eso se esperan grandes cambios en el equipo, pero…

¿De esta magnitud? Luego de ganar la final de la Leagues Cup 2023 con un Leo Messi como principal figura al anotar 10 goles en 7 partidos, Inter Miami quedó en evidencia al perder la final de la US Open Cup y no llegar al noveno lugar en la tabla de posiciones para jugar un repechaje en vísperas de clasificar a los MLS Playoffs. Falta profundidad, funcionamiento y refuerzos de peso faltan en el equipo.

A pesar de que todo apuntaba a que Luis Suárez sería el primer refuerzo estrella que Beckham le daría a Messi, ya que el periodista César Luis Merlo dijo el primero de noviembre de 2023 que el delantero firmará con Inter Miami por un año con opción de otro más, el nuevo socio del club norteamericano le abre las puertas a la llegada de nuevos jugadores estelares.

A la hora de contar con un buen socio que esté dispuesto a invertir como patrocinador para que el equipo pueda tener mayor capital y así reforzar el plantel, Inter Miami encontró uno de los mejores refuerzos con el anuncio que hizo oficial en su página web. Lionel Messi y compañía tendrán un gran cambio en su camiseta para la próxima temporada.

Oficial: Inter Miami tendrá un nuevo ‘refuerzo’ para Messi y compañía

El equipo liderado por Messi ya había anunciado el 25 de agosto de 2023 que “Royal Caribbean International e Inter Miami CF han unido fuerzas en una asociación plurianual sin precedentes que combinará la pasión y el compromiso de las respectivas potencias en vacaciones y deportes. Royal Caribbean se convertirá en el socio principal y socio vacacional oficial del Club“. Ahora, la última novedad es que este nuevo ‘refuerzo’ también ocupará un lugar de privilegio durante la temporada MLS 2024.

Se filtró el primer cambio que Messi tendrá en la camiseta de Inter Miami

Según informó la cuenta de X (anteriormente Twitter) Inter Miami News Hub (Centro de noticias de Inter Miami), que cuenta con más de 8.300 seguidores, el equipo liderado por Messi usará en su camiseta el nuevo patrocinador Royal Caribbean para la temporada 2024-25. “Se espera que la histórica alianza entre la mayor compañía de cruceros del mundo y el club de fútbol ubicado en el sur de Florida dure muchos años”, informó la cuenta anteriormente mencionada.