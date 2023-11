Argentina reventó la historia en un estadio Maracaná donde sigue habiendo reacciones a una serie de hechos pocas veces vistos en la historia de las Eliminatorias. Tras su cruce con Lionel Andrés Messi en pleno césped del estadio carioca, el padre de Rodrygo habla irónicamente sobre la figura del rosarino. Dardos que llegan tras el 0-1 de la Albiceleste ante el rival de toda la vida. Atentos.

Nicolás Otamendi fue el autor de un tanto que ya se parte de las páginas doradas del combinado argentino. Por primera vez en más de 60 años Brasil cayó como local en un duelo de Eliminatorias y todo esto en medio de una serie de incidentes que se tomaban las tribunas del Maracaná. Lionel Messi pidió dejar el terreno de juego a sus compañeros mientras futbolistas como Rodrygo le preguntaban sobre sus decisiones e igualmente chocaban con la figura de La Pulga sobre el césped. Su padre, Eric Goes, contra el 10 por lo visto ante las cámaras.

“El ‘santo’ que no se mete en problemas con nadie… ¿En serio, alguien se sorprende?”, palabras del padre de Rodrygo que son acompañadas por una publicación en redes sociales. Todo esto gracias al choque que su hijo tuvo con el capitán de la selección Argentina en una secuencia que recorre el mundo desde hace horas. Goes, con el ‘10’ de Neymar en la espalda, reprochaba a Lionel Andrés su deseo por abandonar el terreno de juegos mientras la policía local se enfrentaba con diversos aficionados visitantes. Las cámaras captaron todo.

Las imágenes mostradas pero en el perfecto ejemplo para entender lo que estaba en juegos. Tanto Argentina como Brasil llegaban al Maracaná con derrotas en la última fecha que sumadas al momento de la Verdeamarelha generan un ambiente de tensión pocas veces visto en Río de Janeiro. Fue triunfo para la visita en un duelo donde los roces de un clásico nunca se pierden. El padre del futbolista del Real Madrid se queja particularmente por las palabras de Messi hacía su hijo junto a Rodrigo de Paul. No gustaron las formas.

“Somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes? Mantén tu boca cerrada, cuida tu boca, niño”, son las palabras que medios como ESPN atribuyen A Messi en el choque mencionado. Argentina venció en Brasil, pero el duelo sigue más que vivo horas después de que el combinado dirigido por Lionel Scaloni se llevase 3 puntos de oro del Maracaná. Recordemos que hasta el próximo mes de septiembre no habrá más duelos de Eliminatorias. Hay fecha FIFA en marzo.

Rodrygo, lesionado

No solo Messi dejó Suramérica con molestias. El delantero del Real Madrid también tuvo diversos inconvenientes en su rodilla que le convierten en nube para el encuentro frente a Cádiz de este fin de semana. Carlo Ancelotti tiene ahora mismo apenas a un delantero sano para el regreso del fútbol del clubes. Se le harán estudios en las próximas horas. Mañana, día clave.

¿Puede ser sancionado Messi?

“¿Por qué me vas a pegar? No Leo, eso no”, fue la reacción de Goes luego de que Lionel le cogiera de la nuca y le diese una pequeño golpe en el cuello. De momento no ha trascendido si el colegiado incluyó en su informe sobre el choque dicho hecho. Los castigos en caso de sanción van desde una sanción económica hasta suspensión deportiva.