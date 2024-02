Lo que prometía ser una pretemporada para la historia empezó a traer más problemas de los esperados. Inter Miami se encuentra de gira por Asia y luego de la lesión que sufrió Lionel Messi, llegaron buenas noticias con el refuerzo inesperado de David Beckham para el equipo. ¡Le dieron la visa!

Inter Miami llegó a tener una racha de 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria, incluidos cuatro encuentros amistosos de la pretemporada 2024. Los refuerzos empezaron a dejar dudas sobre si eran suficientes, sobre todo en la zona defensiva y en la primera línea de volantes porque recibieron once goles en tres partidos.

Primero llegó una derrota 1 a 0 contra FC Dallas y luego la eliminación de la Copa Riyadh Season tras caer contra Al-Hilal SFC y Al-Nassr por 4 a 3 y 6 a 0, respectivamente. Esto indicaría que la llegada del defensor Nicolás Freire, el mediocampista Julian Gressel y el delantero Luis Suárez, no alcanza para formarle un equipo competitivo a Lionel Messi.

La racha sin victorias llegó a su fin con el triunfo 1 a 4 contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. Messi no pudo jugar por una inflamación en uno de sus músculos aductores y tras los mil y un problemas que generó su ausencia, hasta el gobierno local se pronunció, llegó una buena noticia para Inter Miami con el jugador que recuperan como refuerzo para toda la temporada 2024.

A la hora de encontrar los nombres para reemplazar o acompañar a Sergio Busquets en la primera línea de volantes, aparecen jugadores como Yannick Bright, Gregore y Julian Gressel. Ahora, Inter Miami pasó a tener una opción más con el refuerzo inesperado que ya sabe lo que es jugar 51 partidos con el equipo de la Florida. Incluso, ya se dio el lujo de compartir cancha con Leo Messi.

Le dieron la visa: El refuerzo inesperado de Beckham para Messi e Inter Miami

Jean Mota había regresado de una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y terminó sumando varios minutos al final de la temporada MLS 2023. El mediocampista brasilero, de 30 años, tenía un problema con su visa de trabajo, pero publicó en su cuenta de Instagram una historia de su esposa para mostrar que ya se solucionó el tema del visado. De esta manera, Mota es el jugador que Lionel Messi e Inter Miami recuperan como refuerzo para toda la temporada 2024.

¿Cuándo estaría disponible Jean Mota para volver a jugar con Inter Miami?

Inter Miami jugará contra Vissel Kobe en Tokio el miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. ET (7:00 ARG), y mientras no se asegura la presencia de Leo Messi, la certeza es que Jean Mota no estará disponible porque en la historia que compartió en Instagram reveló que está de viaje para regresar a Estados Unidos. Dicho esto, el volante brasilero podría volver a jugar en el partido amistoso contra Newell’s Old Boys del jueves 15 de febrero a las 19:30 ET (21:30 ARG).