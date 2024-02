El efecto de Lionel Messi en Inter Miami los llevó a organizar una pretemporada en la que casi le dan una vuelta al mundo en menos de un mes. Para ser exactos, recorrerán más de 37.250 kilómetros en 28 días. ¿Era muy arriesgado? Uno de los primeros soldados en caer fue Leo y ante la lesión de la máxima estrella del equipo se instaló la narrativa que la gira de amistosos podría cancelarse.

Todo empezó en la previa al partido contra Al-Nassr del primero de febrero de 2024. Messi apareció entre los suplentes porque sintió una molestia muscular que lo llevó a realizarse una resonancia magnética. Al parecer, no era nada grave puesto que jugó los últimos trece minutos de la goleada que recibió Inter Miami por 6 a 0, pero…

No terminaban de pasar ese trago amargo de la derrota contra Al-Nassr cuando Lionel Messi y compañía ya estaban en otro avión para viajar más de 6.800 kilómetros y jugar contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. La molestia del jugador argentino no mejora y el mismo entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino confirmó cuál es la lesión.

“Leo está con una inflamación en el aductor. Cuando nos sentamos con el cuerpo médico manifestaron que era muy riesgoso que pueda jugar hoy (4 de febrero). Pido perdón a los hinchas por su ausencia y entiendo su decepción”, afirmó ‘El Tata’ Martino en conferencia de prensa tras la victoria de Inter Miami por 1 a 4 contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong.

Apple TV decidió remover de su parrilla la programación del partido Inter Miami vs. Vissel Kobe del miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. ET (7:00 ARG) justo antes de que se diera a conocer la lesión de Messi. A partir de esa decisión, se empezó a especular con la posibilidad de que el equipo norteamericano cancelara el resto de su gira de pretemporada. Ya hay una versión oficial sobre el tema.

Inter Miami confirmó si canceló su gira de amistosos por la lesión de Messi

Frente a la narrativa que Inter Miami podría cancelar por la lesión de Lionel Messi su gira de amistosos que los va a llevar a Japón, la información que aclaró todo llegó por medio de su página oficial: “A continuación, Inter Miami viajará a Japón para el último partido de su gira internacional, llegando a Tokio para enfrentarse al Vissel Kobe el miércoles 7 de febrero en el Estadio Nacional de Japón”. ¡Uf! Respiro de alivio para los organizadores de este encuentro.

El debut de Inter Miami y Leo Messi en la temporada MLS 2024

Luego del partido contra Vissel Kobe, Inter Miami viajará más de 12.000 kilómetros con destino a Fort Lauderdale para disputar el último encuentro amistoso contra Newell’s Old Boys el jueves 15 de febrero a las 19:30 ET (21:30 ARG). Después de esta contienda, se viene el debut de Lionel Messi y compañía en la MLS 2024 contra Real Salt Lake el miércoles 21 de febrero a las 20:00 ET (22:00 ET).