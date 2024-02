A Cristiano le salió perfecto: Lo que Beckham tenía que hacer para que no silbaran a Messi en Hong Kong

Pocas, muy pocas veces se escuchan en un estadio silbidos para Lionel Messi. La grandeza del jugador argentino ha trascendido equipos y grandes rivalidades. Sin embargo, siempre hay una excepción a la regla, y eso pasó en Hong Kong. David Beckham lo hubiera podido evitar, pero no hizo lo que a Cristiano Ronaldo le salió perfecto.

La primera pretemporada de Leo Messi como jugador de Inter Miami va a quedar en la historia. Por primera vez el equipo norteamericano concretó siete partidos amistosos y uno de estos fue contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. El jugador argentino no pudo estar presente debido a una lesión.

Lo que antes era una molestia muscular que lo limitó a jugar los últimos 13 minutos en la derrota de Inter Miami vs. Al-Nassr por 6 a 0, ahora pasó a ser una inflamación en uno de los músculos aductores. Messi no estuvo disponible para el partido frente al Equipo de Estrellas de Hong Kong y eso a los aficionados asistentes no les gustó nada.

Fueron casi 40.000 fanáticos que asistieron al estadio Hong Kong con la esperanza de ver a Lionel Messi, pero el saber que no estaría en cancha ni un solo minuto, empezó la lluvia de silbidos acompañada por el grito a una sola voz: “reembolso“. Incluso, un aficionado destrozó un cartel de Leo que estaba en el estadio.

David Beckham trató de calmar las aguas y tomó el micrófono para decirles algo a los aficionados luego de la victoria de Inter Miami por cuatro goles a uno contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong. ¿El resultado? El mismo que a Leo Messi y compañía: silbidos y más silbidos. Si tan solo hubieran hecho lo que hicieron Cristiano Ronaldo y Al-Nassr…

A CR7 le salió perfecto: Lo que Beckham tenía que hacer para que no silbaran a Messi en Hong Kong

Al-Nassr tenía programado dos partidos amistosos en China contra Shanghai Shenhua y Zhejiang Pro el miércoles 24 y domingo 28 de enero, respectivamente, pero la decisión fue radical. Se aplazaron los encuentros porque Cristiano Ronaldo estaba lesionado y se les devolvió el dinero a quienes habían comprado las entradas. Luego, CR7 salió a hablar y afirmó que “quiero pedir perdón a los aficionados chinos, especialmente en Shenzhen, porque como sabes, en el fútbol hay cosas que no se pueden controlar. Llevo jugando 22 años y no he sido un jugador con demasiadas lesiones. Así que estoy muy triste, porque Al-Nassr y yo venimos aquí a China para disfrutar de la gira”. Si David Beckham hubiera postergado el partido de Inter Miami en Hong Kong y Messi hablaba sobre la lesión, seguramente pocos, muy pocos silbidos se hubieran escuchado.

El video de los silbidos a Beckham por la ausencia de Messi en Hong Kong

David Beckham vivió de todo el 4 de febrero de 2024. Primero saludó a algunos hinchas por un buen recibimiento inicial, luego firmó una camiseta del Manchester United a un fan que ingresó a la cancha y, por último, fue silbado de manera fuerte por los aficionados en Hong Kong debido a la ausencia de Lionel Messi en el partido entre el equipo de estrellas de ese país e Inter Miami. ¡De todo y para todos!