Lo que prometía ser una auténtica fiesta terminó por convertirse en una ola de reclamos que desató la furia de los aficionados que esperaban ver a Lionel Messi jugar en Hong Kong contra un equipo de estrellas de ese país. El capitán de Inter Miami se lesionó, no pudo ser suplente y fue el protagonista indirecto de una reacción viral.

Hong Kong sacó la casa por la ventana para preparar el partido amistoso que tendría a Leo Messi como figura estelar. Según el gobierno local, la inversión en la organización del encuentro fue de $15 millones y se dio otro millón más para la sede. Pero… De un momento a otro apareció un enemigo inesperado con la inflamación de uno de los músculos aductores del jugador argentino.

Inter Miami llegaba con la presión de una racha sin victorias de 12 partidos, y sin sus principales estrellas en el once titular, parecía que se podían complicar las cosas. A pesar de ser un equipo de estrellas de Hong Kong, el club norteamericano los pasó por arriba y les ganó 1 a 4 con goles de Robert Taylor, Lawson Sunderland, Leonardo Campana y Ryan Sailor. Todo esto pasó frente a la atenta mirada de Messi.

Al ver que Lionel Messi no jugó ni un solo minuto, los casi 40.000 aficionados que asistieron al estadio Hong Kong empezaron a gritar a una solo voz ‘reembolso’ para que les devolvieran el dinero de las entradas. Ni siquiera el mismísimo David Beckham se salvó de los silbidos cuando quiso enviarles un mensaje a los asistentes del partido amistoso de Inter Miami.

El enojo empezó a crecer con el correr de los minutos y hasta el gobierno de Hong Kong publicó un comunicado en donde le hicieron un reclamo a Leo Messi por no aclararle la situación de su lesión a los aficionados luego de la inversión millonaria que hicieron. Las reacciones de los fanáticos se empezaron a hacer viral hasta que apareció una que superó las 75.000 reproducciones en menos de 24 horas.

Así reaccionó un fan en Hong Kong cuando vio un cartel de Messi tras no verlo jugar

En el estadio Hong Kong iba a ser muy frecuente encontrarse con una imagen de Messi como parte de la estrategia promocional para el partido entre Inter Miami y un equipo de estrellas. Esto le pasó a un fan después de que el jugador argentino no jugara el encuentro amistoso y no pudo contenerse. Patada a la imagen de la cara de Leo y rompió el cartel que también tenía a jugadores como Luis Suárez, Benjamin Cremaschi, Jordi Alba y Sergio Busquets.

El próximo partido de Inter Miami no tendría transmisión

Inter Miami continúa la gira de la pretemporada 2024 viajando a Tokio más de 2.900 kilómetros para enfrentar a Vissel Kobe el miércoles 7 de febrero a las 5:00 A.M. ET (7:00 ARG). Mientras se resuelve el misterio de saber si Lionel Messi podrá jugar, Favian Renkel, periodista de la Revista Forbes, publicó la imagen en la que el partido Inter Miami vs. Vissel Kobe fue removido del calendario de la plataforma de streaming Apple TV. Esto indicaría que el juego no tendría este tipo de transmisión.