Cristiano Ronaldo volvió a ser la figura del Al-Nassr y convirtió el único tanto en el triunfo ante el Al Shorta que llevó a su equipo a la final del Campeonato de Clubes Árabes. Al terminar el encuentro, el astro portugués se sacó una foto con un rival, sin imaginar lo que pasaría después.

Y es que el jugador iraquí, Ahmed Zero, subió la foto a su cuenta de Instagram. Hasta allí todo normal, pero al leer el comentario adjunto a la foto, todo el mundo se quedó sorprendido.

Ninguneó a Cristiano Ronaldo

La publicación de Zero dice “con el segundo mejor jugador de la historia”, por lo que no reconoce a Cristiano como el mejor de todos los tiempos. Esto no tardó en llamar la atención de los fanáticos de Lionel Messi, quienes llenaron de comentarios la publicación.

Lógicamente, no sabemos si el comentario hace referencia a que Messi es el mejor, o que para Zeero lo es otro futbolista como Maradona, Pele o algún ídolo local. Sin embargo, esto no impidió que lo relacionen con el actual capitán argentino y del Inter Miami.

Por su parte, Cristiano Ronaldo hace caso omiso a esto y se encuentra a las puertas de ganar su primer título con el club árabe. Podrá hacerlo este sábado, cunado el Al-Nassr enfrente al Al-Hilal en la final de la Champions Árabe.