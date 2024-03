Es ley de vida y nadie escapa a ello. A sus 36 años Lionel Andrés Messi atraviesa el final de una carrera de ensueño y plagada de éxitos. Inter Miami y la selección Argentina se alistan para los próximos desafíos de un jugador que no escapa a la pregunta que llega a cualquiera en su contexto. La Pulga dejó caer tres claves que definirán la fecha donde llegue el momento de decir adiós.

Esa extensa charla que Lionel mantuvo en las últimas horas con Big Time dejó titulares de todo tipo. Barcelona, PSG, Qatar 2022, Argentina y su presente en la MLS compusieron una entrevista donde Messi también habló del futuro. A sus casi 37 años llega el momento de analizar lo que viene y para que se encuentra un tanto cuerpo como mente inmersa en la élite desde hace décadas. Disfrutar, rendir y la edad, la base de una respuesta que tranquiliza a algunos y preocupará en otros sectores.

“Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal”, empezaba Messi en Big Time. Todo esto mientras Inter Miami como la Albiceleste le esperan tras sus últimos problemas físicos. Queda poco por levantar o marcar como récord, pero Lionel habla de algo más allá. Disfrutar es vital para competir.

Estar por estar, lejos de ser el objetivo. Messi habla de un contexto donde mientras se sienta parte importante y feliz, la historia sigue: “No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”.

“Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, finalizaba el argentino alrededor del tema. No olvidemos que tiene contrato hasta finales de diciembre del 2025 en La Florida. Ganar la MLS, defender la Copa América levantada en Brasil y meter a la Albiceleste en Norteamérica 2026, lo que viene antes de mirar si ha llegado la hora o no de decir adiós.

El calendario de Messi en la Copa América

Canadá entra de lleno en el grupo de los de Lionel Scaloni. Justamente ante los norteamericanos Argentina abre la contienda el próximo 21 de junio. Chile cinco días más tarde y finalmente Perú sobre la noche del 30 de junio, el inicio del camino por Estados Unidos. Quedar primero, vital para evitar a Brasil hasta el último minuto del certamen.

Devaluación de Messi

Transfermarkt hablaba días atrás de como había cambiado la valoración de los activos más altos del 2020. Messi pasó de una cotización de 110 millones de euros a una de 30. Repetirnos que es ley de vida y que otras figuras como Neymar, Sadio Mané o los Raheem Sterling/Antoine Griezmann viven el mismo destino. Ley de vida.