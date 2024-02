¿Líos judiciales para Messi? Se reveló la orden que no cumplió con Inter Miami en Hong Kong

No todo podía ser felicidad luego de una victoria contundente por 1 a 4 que rompió la racha de 12 partidos sin conocer la victoria. Inter Miami no contó con Lionel Messi en la victoria contra el Equipo de Estrellas de Hong Kong y ya se reveló la orden que no cumplió en el partido del 4 de febrero de 2024. ¿Líos judiciales para el jugador argentino?

¡A los antecedentes! A Messi le tuvieron que hacer una resonancia magnética porque sintió una molestia muscular. Al parecer, no era nada grave porque jugó los últimos trece minutos de la derrota de Inter Miami por 6 a 0 contra Al-Nassr. Sin embargo, todo iba a cambiar para el partido amistoso disputado en Hong Kong.

Según el entrenador Gerardo Martino, “Leo tiene una inflamación en su aductor. Tenemos algunas imágenes que le tomamos en Arabia. Analizaremos día a día, pero siempre tenemos la expectativa de que pueda evolucionar adecuadamente, y también tenemos la obligación de tener presente el inicio de nuestra temporada en la liga (MLS)”. Esto a los organizadores del partido en Hong Kong no les gustó nada.

Michel Lamunièren, presidente y CEO de la empresa promotora Tatler Asia, dio una conferencia de prensa el lunes 5 de febrero para aclarar la ausencia de Lionel Messi en el partido Inter Miami vs. Equipo de Estrellas de Hong Kong. Lo primero que dijo fue sentir un “lamento profundo” por lo sucedido, luego reveló lo que habían acordado contractualmente con el equipo norteamericano y, por último, soltó la bomba de la orden que no cumplió el jugador argentino. ¡Oh, oh!

“Estoy aquí para hacer una breve declaración en respuesta a la decepción del público por la no participación de Lionel Messi en el partido entre el equipo de Hong Kong y el Inter Miami del domingo (4 de febrero). Tatler Asia promovió el juego bajo un acuerdo contractual con Inter Miami CF que los jugadores destacados Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y cualquier jugador adicional altamente reconocido que se unió al club posteriormente, a lo que aplica Luis Suárez, jugarían a menos que estuvieran lesionados”, empezó diciendo Lamunièren y la orden que incumplió Leo estaba por ser revelada.

¿Líos judiciales para Messi? La orden que no cumplió en Hong Kong

Luego de confesar que en la lista de jugadores disponibles que entregó Inter Miami antes del inicio del partido firmada por Gerardo Martino aparecían Leo Messi y Luis Suárez en el banco de suplentes aptos para jugar, aquí podría llegar el primer lío judicial por el contrato firmado porque les avisaron a mitad de tiempo que Lionel no podía jugar, Michel Lamunièren confesó la orden que el jugador argentino no cumplió en Hong Kong: “Tatler Asia posteriormente pasó la segunda mitad (del partido) instando a los dirigentes del Inter Miami CF a que ordenaran a Messi que se dirigiera a los aficionados, pero fue en vano“.

La decisión millonaria de la empresa organizadora del partido Inter Miami vs. Equipo de Estrellas

Al ver el enojo de los fanáticos porque Messi no jugó ni un solo minuto en el partido amistoso entre Inter Miami y el Equipo de Estrellas de Hong Kong, Tatler Asia, empresa organizadora del partido, decidió retirar la solicitud de subvención gubernamental por $2 millones de dólares. El gobierno local ya le había hecho un reclamo público a Leo por la inversión que hicieron para este encuentro. Temas muy delicados…