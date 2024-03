La presencia de Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos 2025 está en peligro. Resulta que con su equipo, Al Nassr de Arabia Saudí, cayó 1 a 0 ante el Al Ain de Emiratos Árabes en el Estadio Hazza Bin Zayed este lunes 4 de marzo por la ida de los Cuartos de Final de la Champions League de la AFC.

De esta manera, no solo que está a punto de perder una nueva chance de ser campeón de Asia, sino que quedó con serio riesgo de ausentarse en lo que será el primer certamen global de 32 equipos de la historia. No obstante, tiene todavía la oportunidad de dar vuelta el resultado con el juego de vuelta que se llevará a cabo el lunes 11 de marzo.

Asimismo, con la derrota ante el Al Ain, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo tampoco pudo sumar en la tabla de coeficientes de la AFC que otorgará dos lugares adicionales para el Mundial de Clubes de la FIFA. Quedó con 58 puntos, a 13 del lugar más próximo que le brindaría una plaza, que hoy es ocupado por el Ulsan de República de Corea (se medirá al Jeonbuk en los Cuartos de Final de la Champions asiática este martes).

¿Cuándo juega el Al Nassr de Cristiano Ronaldo contra el Al Ain por los Cuartos de Final de la Champions League de la AFC?

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo intentará dar vuelta el resultado sufrido en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League de la AFC con el Al Ain de Emiratos Árabes este lunes 11 de marzo a las 19:00 horas de Europa Central (15 horas de Argentina, 13 de Colombia y 12 de la CDMX) en condición de local en el Al-Awwal Stadium.

El resto de los cruces de la competencia asiática que otorgará un lugar en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos 2025 los protagonizan: Ulsan Hyundai vs. Jeonbuk (ambos de la República de Corea), Al Ittihad vs. Al Hilal (los dos de Arabia Saudí) y Yokohama Marinos (Japón) vs. Shandong Taishan (China).

Lionel Messi también esta semana se empieza a jugar su clasificación al Mundial de Clubes

El Inter Miami de Lionel Messi empezará a buscar su lugar en la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025 este jueves 7 de marzo en el Geodis Park contra el Nashville por los Octavos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El duelo de vuelta se llevará a cabo el miércoles 13 en el DRV PNK Stadium. La copa de Caribe, Norte y Centro América también otorga un cupo en el certamen ecuménico.

De todas maneras, en el caso del conjunto de Florida y del resto de los equipos que pertenecen a la primera división del fútbol de los Estados Unidos, tendrán una plaza adicional por pertenecer al país anfitrión. No obstante, la Major League Soccer todavía no especificó cómo será el proceso de clasificación (lo más probable es que se le entregue al campeón nacional de este año).