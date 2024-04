La llegada de Lionel Messi al fútbol de Estados Unidos ha generado cosas impensadas como récords de asistencias e hinchas del equipo rival apoyando al jugador argentino. En un nuevo capítulo de estas curiosidades, el DT de Nashville SC decidió sacar al arquero al medio tiempo durante la derrota contra Inter Miami en la MLS 2024. ¿Fue por culpa de Leo?

Los partidos contra Nashville se han vuelto un clásico en el fútbol de USA. Luego de la final que Inter Miami les ganó en la Leagues Cup 2023, se volvieron a enfrentar en los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 y en la MLS. El entrenador Gary Smith siempre tuvo algo que decir sobre Leo Messi.

Tras perder el partido de vuelta de la Concachampions por tres goles a uno y quedar eliminados con un marcador global de cinco anotaciones a tres, Smith confesó las tres palabras que pensó cuando Messi salió a los cinco minutos del segundo tiempo. Llegó la hora de un nuevo duelo entre Inter Miami y Nashville SC y el DT inglés volvió hablar del jugador argentino.

“Estoy un poco decepcionado de que Lionel Messi haya vuelto a estar probablemente en plena forma justo cuando volvemos a la ciudad (de Miami). Creo que lo que podemos decir con seguridad es que cuando él está en el grupo hay una sensación, una apariencia y una inspiración muy, muy diferentes en el equipo”, afirmó el entrenador Gary Smith en la previa al partido vs. Inter Miami del 20 de abril.

El show de Leo Messi en la victoria de Inter Miami contra Nashville por tres goles a uno tuvo en el primer tiempo un gol, un remate en el palo, otro disparo al arco y una asistencia para la anotación de Sergio Busquets. Gary Smith vio que el arquero Elliot Panicco no la estaba pasando nada bien por el jugador argentino y compañía, y decidió sacarlo en el descanso de medio tiempo.

¿Por culpa de Messi? El DT de Nashville reveló por qué sacó al arquero

“Con Elliot (Panicco) pensé que estaba pasando por un momento muy difícil. No quería ponerlo en el punto de mira en la segunda mitad. Hubo tres momentos con el balón en los pies, creo que vieron como oportunidades principales, tal vez para conseguir una presión más alta, y eso estaba causando dificultades al resto del grupo, así que mire nuevamente el maravilloso trabajo de Elliot. Estaba en el equipo porque se reserva para que esto ya no sea un problema. Fueron 45 minutos difíciles para él, de hecho, hizo una o dos paradas excelentes, pero el trabajo con los pies no fue suficiente, estaba creando algunos problemas y pensé que era el movimiento correcto en este momento, pero eso no quita valor a lo que ha hecho por nosotros en el pasado”, afirmó el DT de Nashville en conferencia de prensa de la MLS.

El próximo partido de Lionel Messi con Inter Miami en la MLS

Luego de la eliminación en los cuartos de final de la Concachampions 2024, Inter Miami y Messi tienen como gran objetivo ganar la MLS 2024 y llegan al partido como visitante contra New England Revolution, del sábado 27 de abril a las 19:30 ET (20:30 ARG), con 18 puntos en diez partidos. Son los líderes de la Conferencia Este con un juego más que la mayoría de los equipos.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.