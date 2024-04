Llegar al Real Madrid es difícil, pero mantenerse mucho más. La casa blanca entra en el punto más importante de la temporada a nivel de fútbol y fichajes. Se habla de Kylian Mbappé y su desembarco mientras varias opciones calientan motores en la sombra. Un jugador con casi 40 partidos invicto en el Santiago Bernabéu puede dejar las filas de Carlo Ancelotti en verano. Al italiano le encanta y solo supera sus números el mítico Ferenc Puskás.

Mbappé se acerca. Endrick ya es oficial y nombres como Alphonso Davies, Lenny Yoro o Franco Mastantuono suenan en el horizonte. Para que lleguen unos otros tienen que salir y es una ley de vida que ni siquiera Real Madrid escapa. ¿Lo curioso? Los números de un Ferland Mendy al que varios le ven fuera de la entidad para consagrar el fichaje del lateral del Bayern Múnich desde el 1 de julio. Los números de su paso por el Bernabéu justifican el cariño que le tiene Carlo Ancelotti.

“Es el mejor lateral izquierdo del mundo a nivel defensivo. Arriba puede mejorar y a veces aparece como el partido ante el Atlético”, palabras del italiano tras el tanto del galo contra los Colchoneros en la Supercopa de España. Tiene contrato hasta el 2025, un valor de mercado de casi 20 millones y una plaza ni mucho menos asegurada en la casa blanca del futuro. Ojo por que hablamos de un talismán que no sabe lo que es perder con Real Madrid en el Santiago Bernabéu por LaLiga.

Hablamos de un total de 38 partidos por el coliseo blanco donde el lateral fichado desde Lyon por 50 millones de euros en 2019 no sabe lo que es perder. 28 victorias, 10 empates y un tanto con Levante van de la mano en una marca donde Mendy solo tiene por delante los 98 choques en los que Ferenc Puskás estuvo invicto en la capital de España. No se sabe a ciencia cierta si se quedará o se hará negocio con su marcha. Si Davies llega, él o Fran García salen, no hay hueco para todos. Pasa lo mismo en cada zona del campo.

¿Cómo son sus números en Real Madrid como local en todos los frentes? Para que nos hagamos una idea, Mendy solo perdió dos partidos con el club ejerciendo como local por LaLiga. Fue en la temporada de la pandemia y jugando en el Alfredo Di Stefano por las obras en el Bernabéu. Levante y Alavés, los únicos que saben vencer al amuleto Ferland cuando este se encuentra en casa. Es el único jugador de la plantilla de Carlo Ancelotti con el que todavía no hay decisiones medianamente tomadas para el verano.

¿Simeone se queda con un jugador de Ancelotti?

En esta ecuación de llegadas y salidas aparece Dani Ceballos. El utrerano renovó el año pasado hasta el 2027 pero apenas ha podido contar para Carletto. Medios como MARCA o Relevo han hablado en el pasado de un interés del Atlético pro seducirle de cara al verano. La relación entre ambas entidades no pasa por su mejor momento y habrá que ver como podría darse una negociación. El Cholo está desesperado por la llegada de un ‘5’.

La portería del Real Madrid, definida

Kepa volverá a Chelsea. Real Madrid no ejercerá la opción de compra sobre su ficha. Sí se trabaja como indica Fabrizio Romano en renovar a un Andriy Lunin que termina contrato en el 2025. El ucraniano y un Thibaut Courtois que vuelve en junio, los porteros que competirán desde el día uno por el arco del Santiago Bernabéu. Mes clave en la planificación de la casa blanca.