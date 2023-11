Es el tema más polémico del que se habla en el mundo del fútbol. El cara a cara que tuvieron Lionel Messi y Rodrygo Goes en el partido entre la Selección Argentina y Brasil, por la fecha 6 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, tocó las puertas del reglamento de la Conmebol y Bolavip decidió investigar si es posible que sancionen a Leo por el golpe que le dio al delantero brasilero.

¡A los antecedentes! Comandados por Messi como capitán, los jugadores de Argentina decidieron retirarse de la cancha del estadio Maracaná porque la Policía de Brasil no paraba de pegarles a los hinchas argentinos. Una vez que esta situación se calmó, volvieron para disputar el partido, pero, según un video publicado por el canal Fox Sports (Deportes), Rodrygo señaló a Lionel y compañía de ser unos cobardes.

“Están actuando como cobardes, ¿no quieres jugar el partido?”, le habría dicho el delantero del Real Madrid a Leo Messi. Desde ese momento se empezó a calentar todo y al ’10’ argentino se le estuvo a punto de salir la cadena. “Somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes? Mantén tu boca cerrada, cuida tu boca, niño”, fue la supuesta respuesta del capitán de la Selección Argentina y lo más picante estaba a punto de pasar.

“¿Por qué me vas a pegar? No Leo, eso no”, fue la reacción de Rodrygo luego de que Lionel Messi le cogiera la nuca y le diera una pequeño golpe en el cuello. El árbitro Piero Maza no se dio cuenta de la acción, por lo que es más que probable que no la haya pasado en el informe de la victoria de Argentina contra Brasil por 0 a 1. Sin embargo, el reglamento de la Conmebol si contempla artículos que describen lo sucedido entre Leo y el jugador brasilero.

El reglamento de la Conmebol en el Artículo 7 llamado Principios de Conducta afirma que 16 principios “constituyen, entre otros, comportamientos imputables e infracciones sancionables”. Los siguientes dos se adaptan al cruce que tuvieron Messi y Rodrygo: “Comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole” y “cometer un acto de violencia o de agresión”. Ahora, a las sanciones estipuladas.

Lo que dice el reglamento de la Conmebol del golpe que Messi le dio a Rodrygo

En el caso de violar los principios de conducta del reglamento de la Conmebol como lo hizo Rodrygo al llamar cobardes a los jugadores argentinos, y como pasó con el golpe que Leo Messi le dio al jugador brasilero, el ente regulador del fútbol sudamericano establece que las siguientes sanciones disciplinarias podrían ser impuestas:

Advertencia.

Reprensión, amonestación o apercibimiento.

Multa económica, que nunca será inferior a $100 dólares ni superior a 50.000 dólares.

Suspensión por un número concreto de partidos o por un periodo de tiempo determinado, que no puede exceder de los veinticuatro (24) partidos o los veinticuatro (24) meses.

El día que la Conmebol sancionó a Lionel Messi

Si bien es cierto que resulta muy difícil creer que tanto Rodrygo Goes como Lionel Messi sean sancionados por la ofensa y el pequeño golpe que se dio en el cara a cara que tuvieron, ya hubo un antecedente en el que la Conmebol sancionó al jugador argentino. El 2 de agosto de 2019, se hizo oficial que Leo fue sancionado con tres meses de suspensión y una multa de $50.000 dólares porque consideraron que las siguientes palabras que dijo violaron el Artículo 12.6 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol: “Se cansaron de cobrar boludeces durante toda la Copa América y hoy no le cobraron un penal a Otamendi. Es para analizarlo. Ojalá que la Conmebol haga algo, porque nosotros hicimos un sacrificio enorme. Igualmente, no creo que haga nada porque maneja todo Brasil“.

El video del golpe de Messi a Rodrygo en Brasil vs. Argentina