Es un club estado, los sabemos todo y puede que por dicho hecho no pasen factura diversas decisiones que en otros destinos del viejo continente dejarían un vació económico imperdonable. Kylian Mbappé, a meses de sumarse a Lionel Messi en una lista de figuras que dejaron al PSG de manera gratuita y sin dejar un solo euro en las arcas de del proyecto qatarí. Más de 350 millones de euros que nunca entraron en las cuentas de Nasser Al-Khelaifi. Atentos a los nombres.

Para hacer la suma general debemos ir al valor de mercado de cada jugador que abandonaba PSG de manera gratuita desde que a inicios de la década del 2010 Qatar tomaba los mandos del club. La política de presiones y de no dejar jugar a quienes no renuevan solo evitó la marcha de Marco Verrati, más no la de una serie de figuras que pueden cerrar el círculo con Mbappé. A 20 de febrero el goleador pretendido por Real Madrid vale 180 millones de euros.

Esta historia inicia en 2016. Hubo otros casos antes, pero ninguno como el de u Zlatan Ibrahimovic que se iba gratis de París rumbo al Manchester United. A sus 34 años el sueco estaba tasado en 15 millones de euros que nunca volvieron tras comprarle del AC Milan por cerca de 40 en una doble operación con Thiago Silva. El defensor brasileño también ingresa en la lista tras irse al Chelsea en 2020 con una tasación de 10 ‘kilos’ en su espalda. Solo hasta aquí vamos 205 millones que pudieron ser ingresados…Pero no fue así.

¿Más? Edinson Cavani, goleador histórico del club hasta que llegase Mbappé, marchó en libertad al Manchester United por el verano del 2020. Hablamos de otro precio de 20 millones encima. Más dinero que no se ingresaba para un PSG que ahora mismo tiene serios problemas en cuanto al Fair Play de UEFA se refiere. Ángel Di María, fichado desde Old Trafford en 2015 por un total de 63 millones de euros, no hizo ingresar a Qatar los 10 en los que marcharía a Juventus de Turín.

Sergio Ramos unos meses atrás con 10 millones de euros de valor de mercado antes de fichar por Sevilla es otro caso. Adrien Rabiot en 2019 no generaría los 35 millones de euros en los que estaba tasado. Si estos le sumamos otras figuras que dejaron el club por la puerta de atrás como Ander Herrera, Raphina o Thomas Meunier todo crece. Hasta un total de otros 40 millones que se esfumaron de las predicciones en ventas del Parque de los Príncipes.

Leo, otro golpe más

¿Messi? Claro que está presente. Repetimos que hay muchos casos más, pero sorprenden por encima de todo el de figuras de la talla de Leo. El argentino llegaba gratis desde Barcelona por el final del verano del 2021 y solo 24 meses después Inter Miami se quedaba con sus servicios por un total de 0 monedas. En ese momento, La Pulga seguía costando 35 millones de euros para portales como Transfermarkt. La suma total de todas estas pérdidas en el mercado llegan a un total de 355 millones de euros.

Neymar, la contracara

Decimos que el contrato de Mbappé y este tipo de salidas a coste cero han pasado factura en PSG. Eso sí, puede que exista un precedente positivo de cara al futuro. La única y gran venta de Qatar en estos años se dio con la marcha del brasileño rumbo Al-Hilal por 90 millones de euros que en Europa no se pagarían por Neymar. De cara al proyecto que viene en camino y la nueva normativa de UEFA, Doha y PSG están obligados a evitar fugas que ya se tasan en 355 millones de euros perdidos en clave mercado.