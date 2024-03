Inter Miami saltó a la cancha del estadio Chase en búsqueda de los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 y había una alta dosis de tensión para este duelo porque un defensor de Nashville SC estuvo a punto de lesionar a Lionel Messi en el partido de ida de los octavos de final.

No es nada normal ver que Leo Messi se quede en la cancha mostrando dolor tras un golpe, y eso que le suelen pegar patadas muy duras, pero lo que ocurrió con el defensor Lukas Macnaughton en el partido del 7 de marzo estuvo a punto de ser la peor lesión que hubiera sufrido el capitán de Inter Miami.

A Macnaughton se le fue un poco largo el control del balón y Messi intentó quitárselo, pero al rematar primero la pelota, el impulso del pie derecho del jugador de Nashville SC terminó impactando de tal forma la pierna izquierda de Leo que se esperó lo peor. “Lo rompió“, fue el pensamiento común entre los hinchas, pero una vez más se demostró porque el ’10’ argentino es un fuera de serie.

Leo Messi se pudo recuperar tras la tremenda patada que sufrió y terminó el partido que resultó en empate 2 a 2. En la previa a lo que sería el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 entre Inter Miami y Nashville, Lukas Macnaughton habló sobre la polémica entrada contra el jugador argentino y empezó a calentar la previa para el duelo de vuelta.

“Leo es un jugador de gran experiencia y están tratando de hacer algo de nada. He hecho demasiadas entradas a otros jugadores en mi carrera y eso fue lo que sucedió. Fue solo otra entrada. Si alguien quiere hacer algo de eso durante o después del partido… Es solo una entrada más. El abuso es el mismo en cualquier parte, en persona o en las redes sociales. Estoy listo para jugar y eso no me ha afectado“, afirmó Macnaughton en conferencia de prensa antes de ser protagonista de otra polémica jugada con Messi como protagonista.

¿Le apuntó a propósito? La jugada de Messi contra el defensor que casi lo lesiona

Inter Miami le ganó 3 a 1 Nashville SC, 5 goles a 3 en el marcador global, y una de las grandes curiosidades en la victoria que les dio la clasificación a los cuartos de final de Copa de Campeones Concacaf fue un tiro libre que ejecutó Lionel Messi. La pelota no fue gol, pero sí terminó impactando la cara del defensor Lukas Macnaughton, aquel jugador que casi lo lesiona de gravedad. ¿Le apuntó a propósito? “Convénceme de que Messi no apuntó a la cara de MacNaughton“, publicó Felipe Cárdenas, periodista del portal The Athletic. Mmm…

Gerardo Martino confirmó que Messi terminó con molestias físicas

Desde Argentina, Gastón Edul, periodista del canal TyC Sports, publicó que Messi sintió una sobrecarga muscular y por ese motivo salió a los cinco minutos del segundo tiempo en la victoria de Inter Miami del 13 de marzo de 2024. Luego, el entrenador Gerardo Martino confirmó que Leo “tiene una sobrecarga en el (músculo) posterior derecho y no había que correr ningún riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando, entonces preferimos que salga del partido”. Esto quiere decir que el ’10’ argentino pasa a estar en duda para el partido contra DC United por la MLS 2024 del sábado 16 de marzo a las 14:00 ET (15:00 ARG).

