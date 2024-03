En los partidos definitorios él siempre aparece. Inter Miami se jugaba la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024 y Lionel Messi apareció con una actuación de 50 minutos en la que registró una asistencia y un gol para la victoria contra Nashville SC. Tuvo una noche tan buena que hasta le presumieron a Cristiano Ronaldo y encontró la reacción perfecta.

Aquella rivalidad que vivieron en LaLiga de España por nueve años con los clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona se terminó luego de que Cristiano decidiera el 10 de julio de 2018 dejar el equipo ‘Merengue’ para firmar con Juventus, de Italia. Sin embargo, el legado de cada uno los persigue, sobre todo al portugués, a cada cancha a la que van y dan espectáculo.

Desde que Cristiano Ronaldo empezó a jugar en la liga de Arabia Saudita, los hinchas no paran de gritarle “Messi, Messi” en la mayoría de los estadios en los que juega. A veces no reacciona o a veces explota y envía un mensaje apuntándole a Inter Miami y al jugador argentino. Ya fue sancionado por reaccionar con un gesto obsceno.

El Comité Disciplinario de la Saudi Pro League decidió que el 28 de febrero de 2024Cristianofuera sancionado con un partido de suspensión y una multa económica de $7.500 euros por reaccionar con un gesto obsceno cuando los hinchas en el estadio Prince Faisal Bin Fahd le gritaron “Messi, Messi”. Ahora, se cambiaron los papeles y llegó el momento para que Leo reaccionara de manera épica.

Inter Miami le ganó 3 a 1 Nashville SC el 13 de marzo y en el primer tiempo Lionel Messi empezó a marcar diferencia con una asistencia a los ocho minutos para que Luis Suárez anotara el primer gol del partido. Luego, el reloj marcó que iban 23 minutos cuando los hinchas rivales empezaron a gritar por Cristiano Ronaldo en una de las tribunas del estadio Chase. Grave error…

A Messi le gritaron por Cristiano y encontró la reacción perfecta

Luego de que se hiciera oficial la clasificación de Inter Miami a los cuartos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2024, se hizo viral un video en X del momento en el que los hinchas de Nashville empezaron a gritar por Cristiano Ronaldo. ¿Cómo reaccionó Leo Messi? Con un leve control y un disparo que terminó en el segundo gol del partido. Aquellos fans que alentaban por CR7 solo les quedó llevarse las manos a la cabeza. ¡Video!

Messi salió con una molestia física y preocupa a la Selección Argentina

Intentó seguir, pero a los cinco minutos del segundo tiempo prefirió no arriesgar. Gerardo ‘Tata’ Martino confirmó que Messi salió en la victoria de Inter Miami vs. Nashville porque “tiene una sobrecarga en el (músculo) posterior derecho”. El entrenador también reveló que le van a hacer una resonancia magnética para saber si tiene o no una lesión de gravedad, lo que enciende las alarmas para la Selección Argentina porque Leo fue citado para los partidos amistosos contra El Salvador el viernes 22 de marzo a las 20:30 ET (21:30 ARG) y frente a Costa Rica el martes 26 del mismo mes a las 17:00 ET (18:00 ARG).