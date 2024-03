Video: La terrible patada a Lionel Messi que casi lo fractura en Inter Miami vs. Nashville SC

Inter Miami inició el desafío de la Copa de Campeones Concacaf 2024 con el partido de ida por los octavos de final. Nashville SC no les iba a hacer las cosas nada fáciles con dos goles y una entrada tan fuerte al mismísimo Lionel Messi que no lo fracturó de milagro.

El partido empezó con un equipo de Nashville SC que supo explotar una defensa de Inter Miami con tres centrales, Tomás Avilés, Nicolás Freire y Sergiy Kryvtsov, y sin un lateral derecho natural por la salida de DeAndre Yedlin. Por esa zona iba a llegar los dos primeros goles del partido hasta que apareciera Leo Messi en todo su esplendor.

Luego de dos goles de Jacob Shaffelburg, el segundo fue un golazo, Messi e Inter Miami despertaron con una anotación del jugador argentino al minuto siete del segundo tiempo. ¡Y eso no iba a ser lo más impresionante del jugador número ’10’! Leo demostró que no es de este mundo al recibir una terrible patada que no lo fracturó de milagro. ¿Lo más sorprendente? Después de unas muestras notables de dolor, se paró y siguió jugando.

