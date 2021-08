Blizzard dio los primeros detalles de los períodos de beta que recibirá Diablo 2: Resurrected, sin dudas uno de sus proyectos más anticipados del año. A continuación te contamos cuándo y cómo podrás probar lo que tiene para ofrecer esta remasterización.

¿Cuándo se podrá jugar el acceso anticipado de Diablo 2: Resurrected?

Quienes hayan precomprado Diablo 2: Resurrected o la Diablo Prime Evil Collection podrán jugar el acceso anticipado de la beta a partir del 13 de agosto, a esta hora dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 13:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

• España: 19:00hs

El período concluirá el 17 de agosto a la misma hora.

¿Cuándo se podrá jugar la beta abierta de Diablo 2: Resurrected?

Todos los jugadores podrán probar Diablo 2: Resurrected a partir del 20 de agosto, a esta hora dependiendo de tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 12:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 13:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 14:00hs

• Estados Unidos: 13:00hs (zona ET) / 10:00hs (zona PST)

• España: 19:00hs

El período concluirá el 23 de agosto a la misma hora.

¿Qué contenido traerá ambas betas de Diablo 2: Resurrected?

Solo el Acto I y Acto II se podrán jugar en ambas betas. Se podrán elegir las clases de Bárbaro, Amazona, Hechicera, Paladín, y Druida. Cabe destacar que el progreso se transferirá entre ambos períodos, pero no se sabe aún si se podrá continuar con la partida cuando salga el juego.

¿En qué plataformas se podrá jugar la beta de Diablo 2: Resurrected?

Ambos períodos de prueba estarán disponibles para PC, PS4, PS5, Xbox One, y Xbox Series X|S. No se podrán jugar en Nintendo Switch. Se requiere tener Xbox Live Gold para la primera beta, pero no para la segunda. No se requerirá tener PlayStation Plus para ninguna de las dos betas.

¿Cuándo sale Diablo 2: Resurrected y en qué plataformas?

Diablo 2: Resurrected saldrá el 23 de septiembre de 2021 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y Nintendo Switch. Blizzard también prepara el lanzamiento de Diablo 4 para PC y consolas, y Diablo Immortal para celulares, ambos en el 2022.