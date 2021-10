Luego de un par de betas cerradas y abiertas, Amazon finalmente lanzó de manera oficial su tan esperado juego "New World" en Steam, y gracias a lo que los fanáticos pudieron descubrir en las mencionadas betas, el juego fue un éxito absoluto en su primera semana de lanzamiento.

New World dominó las ventas de Steam, tanto en su versión Standard, como la Deluxe, y el paquete completo del juego que ocuparon cuatro de los cinco primeros lugares en la plataforma. Cabe destacar que los juegos también se registran por separado dependiendo de la forma en la que fueron comprados.

Con esto, New World logró superar los 700 mil jugadores en simultáneo en su estreno, convirtiéndose así en el quinto juego más jugado en la historia de Steam, tomando en cuenta la cantidad de jugadores concurrentes en su pico.

La lista también cuenta con FIFA 22 como uno de los juegos más comprados en la semana en Steam, destacando su lanzamiento oficial del pasado viernes. Está claro que PC no es la plataforma predilecta de los jugadores de FIFA, pero igualmente se ubicó en los puestos #7 y #8, gracias a sus ediciones Standard y Ultimate.

Completaron la Operación Riptide de CS:GO, que fue el juego más descargado la pasada semana, el nuevo juego de combate Melty Blood: Type Lumina y Battlefield 2042.

Top 10 de ventas de la semana en Steam

1- New World

2- New World (Lote)

3- New World

4- Operación Riptide - CS:GO

5- New World Deluxe

6- Melty Blood: Type Lumina

7- FIFA 22

8- FIFA 22 Ultimate Edition

9- Valve Index VR Kit

10- Battlefield 2042