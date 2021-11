Los personajes de League of Legends batallarán en Project L, que traspasará el kit de habilidades de los campeones al género de lucha.

Project L, el juego de pelea de League of Legends, recibe un extenso gameplay

Es sabido que Riot Games está trabajando en varios juegos de distintos géneros que tomarán el mundo de League of Legends como base. Uno de ellos es Project L, un juego de lucha que acaba de recibir su primer gameplay en profundidad.

Dos años después de su revelación, los líderes del proyecto Tom Cannon y Tony Cannon mostraron varios minutos de jugabilidad. Se trata de un "juego de lucha basado en asistencia", es decir que jugarás con dos personajes en cada partida.

Aclararon que lo que se mostró es más que nada un prototipo que da la idea de lo que intentan alcanzar con Project L. Aún siguen trabajando en el contenido principal como personajes y escenarios, y queda mucho trabajo por hacer.

"Nuestro objetivo es crear un juego de pelea de calidad súper alta, en el cual los fans del género puedan invertir años o incluso décadas", dijo Tom. "Eso lleva tiempo para hacerlo de manera correcta, y no vamos a apurarnos".

Project L aún no tiene fecha de lanzamiento o plataformas confirmadas, pero Riot dijo que no se lanzará este año o el próximo. Otros juegos derivados de LoL que se mostraron hace poco incluyen Song of Nunu y CONV/RGENCE, además de que en estos días salió Ruined King.