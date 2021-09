Los dos juegos de Titanfall tienen un enorme seguimiento, a pesar de no haber sido tan exitosos comercialmente. Es por eso que muchos fans esperaban que tuviera su tercera entrega, pero según Respawn Entertainment, esto no sucederá.

El estudio desarrollador de Apex Legends optó por hacer este battle royale en lugar de Titanfall 3, y en esta ocasión les preguntaron por el juego. El coordinador de la comunidad Jason Garza negó todos los rumores, declarando que no está en desarrollo.

"No tengan demasiadas esperanzas", afirmó Garza en su stream cuando le preguntaron sobre Titanfall 3. "Ya he dicho esto antes. No estamos trabajando en el juego. No hay nada ahí. Tenemos demasiados otros juegos en producción ahora mismo".

Aún así, parece que mantendrán actualizados a los juegos actuales. Cuando un usuario infirió que abandonarían la franquicia, escribió que "seguimos trabajando" en Titanfall 1 y 2, por lo que podemos esperar parches en el futuro.

Respawn está contratando desde fines del año pasado para una nueva propiedad intelectual, aunque aún no se sabe nada al respecto. Con respecto a Apex, aún está en su Temporada 10, que fue protagonizada por el nuevo personaje Seer.