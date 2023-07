El Barcelona sigue buscando la forma de encajar todas las piezas para hacer el mercado de pases que Xavi desea, y parece que Franck Kessié sería el próximo sacrificado de la plantilla.

El mediocentro marfileño está en lista de transferibles del Barcelona, y Juventus lleva un buen tiempo tras sus pasos, pero la negociación con el club culé no terminar de cerrarse. No obstante, el Barcelona parece haber sido el que ha dado el brazo a torcer.

Lo que pide el Barcelona por Kessié

Luego de traerlo como agente libre desde el AC Milan en el pasado mercado, Kessié jugó más de 40 partidos en la temporada con el Barcelona, pero no fue un titular regular para Xavi, y ahora el Barcelona lo dejaría ir por apenas 15 millones de euros.

Esto es bastante menos que el precio de mercado que tiene el futbolista de 26 años. De acuerdo a Transfermarkt, Kessié esta valuado en 25 millones de euros, por lo que el Barcelona cedería bastante.

Juventus ofrece un intercambio

El traspaso no termina de darse porque Juventus prefiere un intercambio, con Federico Chiesa como el jugador a entregar. No obstante, el Barcelona no quiere ningún futbolista más para su ya pesada plantilla.

La realidad es que los italianos también están al límite con el Fair Play Financiero, y no quieren tentar a la suerte, por lo que hubiera sido una transacción perfecta si podían soltar a Chiesa a la vez.

No obstante, parece que Juventus no dejará pasar esta oportunidad de cerrar el fichaje del volante que desean por esta cifra.