Joao Cancelo y Joao Félix fueron dos de los refuerzos del Fútbol Club Barcelona en esta temporada. Y la realidad es que, más allá de todo, a Xavi Hernández, por sus actuaciones en LaLiga y UEFA Champions League, le rindieron. Por eso, la directiva blaugrana busca las maneras para retenerlos una vez se termine el préstamo a mediados del 2024.

No obstante, no será una tarea sencilla para Joan Laporta y compañía, pues así se lo marca la situación económica y financiera del club. Desde hace meses intentan ajustarse a las medidas del fair play financiero impuesto por el organismo que regula la primera división del fútbol español.

De todos modos, Jorge Mendes, representante de Joao Cancelo y de Joao Félix, brindó algo más de claridad a la intención de la institución de la Ciudad Condal con ambos futbolistas. “El Barcelona planea fichar tanto a Cancelo como a Félix de forma permanente. Planean continuar con ellos más allá de este verano”, afirmó el mediático representante portugués.

Por otro lado, Mendes resaltó que Joao Félix “ha rendido bastante bien hasta ahora” y que la afición azulgrana, según él, se siente satisfecha. “La gente está muy contenta con él, incluso pueden constatar lo que ha hecho hasta ahora. No hay duda de que Joao Félix es un jugador genial”, expresó en conversación con el periódico Récord.

¿Por cuánto pretenden soltar Manchester City y Atlético de Madrid a Joao Cancelo y a Joao Félix?

Más allá de la intención que tendría el Barcelona con Joao Cancelo y Joao Félix, de acuerdo a lo comentado por Jorge Mendes, los que tendrán gran parte de la decisión del futuro de los jugadores son los clubes dueños de los pases: Manchester City del lateral y Atlético de Madrid de delantero. Y ninguno demuestra querer ser flexible.

Por el lado del conjunto del Reino Unido, conforme a Mundo Deportivo, ya le hicieron saber al elenco catalán que pretenden 25 millones de euros, mientras que el Atlético de Madrid, que en su momento gastó más de 120 millones (la mayor suma pagada por el Colchonero en su historia por una transferencia), desea, mínimo, 80.

¿Cuándo juega Barcelona vs. Athletic Club de Bilbao?

Barcelona y Athletic Club de Bilbao protagonizarán uno de los duelos correspondientes a los Cuartos de Final de la Copa del Rey. El único partido de su llave lo disputará este miércoles 24 de enero desde las 21:30 horas de Europa Central en el Estadio San Mamés. Los otros duelos son: Atlético de Madrid vs. Sevilla, Real Celta de Vigo vs. Real Sociedad y Mallorca vs. Girona.