Se mueve el mercado de fichajes por el viejo continente. En medio de todos los rumores por una posible fuga de estrellas de Arabia Saudita, por Inglaterra ya comentan el interés de Barcelona, Diego Simeone y Riad en uno de los principales descartes de Pep Guardiola. Solo hay un problema y se llama dinero. Se le busca destino desde hace meses e incluso tras la obtención del triplete en última campaña.

The Guardian abre la jornada de rumores para el conjunto culé. Apuntan hacia el Etihad y concretamente a un Kalvin Phillips que a sus 28 años busca una salida de Manchester. El ex volante de Marcelo Bielsa en Leeds United apenas tiene hueco en un gigante donde sus opciones de disputar la Eurocopa de Naciones se encuentra ahora mismo en veremos. Barcelona, Atlético de Madrid y media Premier League sueñan con su cesión. Lo único que queda es esperar que el jugador baje sus pretensiones.

¿Por qué? Pues por un sueldo de 8 millones de libras que se hace imposible para buena parte de los interesados en sus servicios. Surgen también opciones como Newcastle, Crystal Palace, West Ham e incluso Juventus de Turín de cara a quedarse con un volante que apenas supera los 10 partidos en Manchester y que llegó a costarle al Etihad sumas que rozan los 49 millones de euros. Guardiola avala su marcha a pesar de todos los frentes abiertos que tienen de cara al segundo semestre de la temporada.

“No sé qué pasará con Kalvin Phillips. Tiene buen carácter, lamento no haberlo alineado”, palabras de Pep semanas atrás para definir su situación. La sombra de Rodri, problemas de sobrepeso y un sueldo a la altura de pocos, los obstáculos a vencer para verle en LaLiga. Tanto Xavi como Diego Pablo Simeone llevan meses pidiendo un ‘5’ de cara a lo que queda de temporada. Juventus ya fue relacionado con su futuro incluso desde el mes de octubre. Una posibilidad donde pesará el dinero, la Eurocopa y hasta la propia ambición del jugador.

En cuantos a los culés se refiere, AS confirma las informaciones del Guardian y apunta a Deco como su principal aval en Barcelona. Xavi no dudó en hablar de un equipo sin ‘alma’ ayer tras la lesión de Gavi. La baja del canterano, la marcha de Sergio Busquets y el rol secundario de Oriol Romeu obligan al vigente campeón de LaLiga a buscar un esfuerzo en el mercado. No se puede pagar el sueldo de Kalvin Phillips, por lo que si este quiere ser blaugrana, tendrá que venir en mínimos.

¿Debut de Vitor Roque como titular?

Hay una final esta noche por la Copa del Rey. Unionistas de tercera división es el siguiente desafío de un Barcelona donde Mundo Deportivo sitúa al brasileño Vitor Roque como parte de la formación inicial. Tras haber sumado minutos ante Barbastro, Las Palmas pero no en la final de la Supercopa, se espera que Tigrinho sea clave esta noche para buscar los cuartos del certamen.

Guardiola define su paso por Barcelona o Bayern

“Fue muy difícil llegar a Alemania después de haber ganado el triplete con Jupp Heynckes. Creo que fue el reto más difícil de mi carrera, pero todo es bonito. En el Barça tocamos la belleza, porque cómo lo hicimos aún es recordado y será recordado”, palabras del DT en Dazn horas atrás. El entrenador del Manchester City repasó una carrera llena de éxitos y que buscará su cuarta Premier de manera consecutiva en lo que queda de campaña. Pep Guardiola, listo para lo que viene.