¿Cuántos jugadores han sido llamados así para luego caer en un pozo de irregularidad y olvido? La figura de Lionel Andrés Messi supone motivo de orgullo en Barcelona, pero también una losa. Quienes con su zurda buscan hacerse un hueco en las filas de un gigante como el club blaugrana han penado dicha comparación. El primero de los ‘nuevos Messi’ se arrepiente de sus decisiones tras una carrera que a los 27 años parece haberse detenido por todo lo alto. No es el único.

El caso de Alen Halilović es el mismo de Luka Romero, Ansu Fati, Gio Dos Santos o Bojan Krkic. Jugadores jóvenes, llenos de potencial y con una magia que recordaba al argentino por momentos. Diversas cuestiones maniataron hasta aquí sus carreras o como mínimo dejaron en el aire una promesa de fútbol de élite que nunca llegó a cumplirse. En cuanto al caso del croata, este supone uno de los primeros en reconocer el peso de ser comparado con La Pulga por la ciudad condal. Del elogio al olvido.

Alen Halilović llegó al Camp Nou en verano del 2014. Era la gran promesa del fútbol mundial y un proyecto de crack que rápidamente se hizo sentir en la ciudad deportiva. Ahí coincidió con Messi mientras los titulares de la prensa hablaban del nuevo Leo. 5 millones de euros pagó Barcelona por un joven que a sus 27 años reconoce el peso de las comparaciones con La Pulga: “El primer año iba a jugar en el Barça B. Luego me cedían a algún equipo de Primera y, al tercer año, decidían”.

“Los dos primeros años fueron perfectos en Barcelona. Pero esperaba tener una oportunidad en el primer equipo en el tercero. Entonces, me di cuenta de que Luis Enrique no me vio allí”, reconoce el zurdo en The Athletic sobre una carrera que después pasó al segundo o tercer plano. Hubo destinos de todo tipo. Sporting Gijón, Hamburgo, Las Palmas, Milán, Standard de Lieja, Reading, Birmingham City, Reading, Rijeka de Croacia y Foturna Sittard de Holanda, sus casas desde entonces. Solo en Asturias o las Islas Canarias superó los 20 partidos oficiales. A sus 27 años, la Eredivise parece ser el mejor de los contextos en este sentido.

“Me iba a quedar un año más y el Barça decidió que tenía que volver a salir cedido. Así que estaba un poco frustrado con todo. No quería volver a salir. Dije: ‘A la mierda, yo me voy de aquí’. Viéndolo ahora, sólo necesitaba ser paciente, entrenar y esperar”, reconoce un Alen Halilović que elogió a Lionel. También hubo buenas palabras para otras figuras como Andrés Iniesta, Sergio Busquets o Xavi: “Aprendí mucho incluso entrenando con el primer equipo. Pude jugar con Messi, que era mi ídolo”.

Un heredero sin corona

“Algunos esperaban que yo fuera Modric, pero no fue posible”, cierra un Alen Halilović que en Barcelona acumuló solo un partido de manera oficial. Croacia tampoco fue territorio amable, pues el zurdo Ragusa apenas llegó a una decena de encuentros en medio de la mejor generación del país. Así pesa ser el ‘nuevo Messi’ y ser comparado con el jugador que ha roto todas las marcas de este juego a lo largo de los últimos 15 años.

18 compañeros con dicho slogan

Cada carrera es un mundo, pero Alen Halilović no es ni mucho menos el único que ha sido llamado de esta forma. Diego Buonanotte, Juan Iturbe, Marko Marin, Gai Assulin, Erik Lamela, Luan, Diego Lainez, Takefusa Kubo, Munir o Leandro Depetris, solo algunos ejemplos de cómo ser comparado o nombrado como ‘nuevo Messi’, pasa más factura que buenas sensaciones de cara al futuro.