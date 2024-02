Mientras Deco y Joan Laporta miran al mercado de entrenadores pensando en un Barcelona 2024/2025 que ya viene en camino, otros frentes siguen abiertos por un Camp Nou que no mira muy lejos de la ciudad condal. El conjunto culé medita intercambiar dos jugadores por una figura de Girona de cara al verano y más allá de quien sea su DT. La operación no será costosa y si necesaria pensando en un nuevo proyecto.

Nada cambia que Xavi deje el barco en junio. Muchos nombres suenan para ir a un Barcelona que tendrá poco dinero para incorporaciones. Todo esto mientras ya se medita una venta de gran valor para cuadrar sus finanzas. Al lado de esto aparece la necesidad de seguir siendo competitivo o mejor dicho, la exigencia de un escudo que espera seguir creciendo de cara a los próximos años. Girona, Michel, Aleix García y el reforzar la posición de 5, el último frente abierto para una directiva que mira a Montilivi.

Hay un vacío desde la marcha de Sergio Busquets y este es innegable. Ni Oriol Romeu o el situar en el centro de campo a jugadores como Ilkay Gundogan, Frenkie De Jong e incluso Pedri han solventado una marcha a Inter Miami que sigue dando de que hablar en los aledaños del Camp Nou. Mundo Deportivo habla de un Aleix García que gusta y que tiene un precio de 15 millones de euros. Se buscará abaratar este con algún intercambio que interese por Girona. La ecuación no es dificil.

¿Nombres? Pues el del cedido Eric García o el del propio Oriol Romeu. El primer es pieza angular de Michel en Girona y el segundo, su gran exponente antes de esta temporada de victorias o lideratos en LaLiga. García gana peso para una directiva culé que afronta el verano con la necesidad de acertar en cada una de las pocas incorporaciones que puedan hacerse. La situación económica del club obliga a movimientos que solo sumen. Mundo Deportivo afirma que el jugador, entorno y actual equipo saben que irán a por el desde el 1 de julio del 2024. Es el nombre.

Aleix García tiene contrato hasta el 2026. Un ítem no menor pensando en las demandas que haga Girona por su capitán y jefe máquinas en el centro del campo. No ven muchos problemas en el medio a que la operación se lleve a cabo salvo que el propio futbolista desee jugar la UEFA Champions League para Montilivi y no Montjuic en la próxima temporada. Es el nombre que genera consenso en un Barcelona que busca un 5 tras meses de dudas en la era post Busquets.

Hincha del Barcelona

“Me gustaría jugar en el Barça, es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, declaraba el propio jugar en la semana previa a la que Girona visitaba a los culés por LaLiga. Unas palabras que suman en esta ecuación que le llevaría al Camp Nou. Hubo críticas, pero fueron proseguidas de una gran actuación en ese 2-4 con el que el equipo de Michel dio un paso fuerte en la lucha por el título.

Un pasado con Guardiola

El jugador es propiedad del City Group desde que dejase Villarreal en el 2015. Fue ahí cuando Aleix García pasó a manos de un Manchester City con el que incluso disputó hasta cuatro partidos de la primera Premier League con Guardiola en el 2016. Desde entonces ha jugado para clubes como Girona, Dinamo Bucarest, Éibar y Royal Excel de Bélgica. ¿Llega a Barcelona?