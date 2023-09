Barcelona asoma como la posible solución para Jadon Sancho. Es que el extremo inglés fue separado de la plantilla de Manchester United hasta tiempo indefinido. Sus malos comentarios contra Erik ten Hag le costaron la posibilidad de ser tenido en cuenta hasta nuevo aviso. Pero, en enero, podría estar en el mercado y los Culés lo quieren.

El diario Sport aseguró que el área deportiva está siguiendo el desarrollo de la disputa entre Sancho, ten Hag y Manchester United. Es que está interesado en los servicios del ex jugador de Borussia Dortmund si es que el club lo pone en el mercado. Podría llegar en calidad de cedido para completar el ataque con un jugador en el costado izquierdo.

Jadon Sancho está separado del plantel profesional del primer equipo por decisión de Erik ten Hag. Todo estalló luego de unas declaraciones del propio entrenador, quien no lo convocó para el partido ante Arsenal. “No lo convocamos por su desempeño en los entrenamientos“, dijo. Allí, el jugador estalló y hasta consideró que fue tratado como “chivo expiatorio“.

Ante esta situación, salió perjudicado el jugador. En los últimos días, el club mancuniano dio a conocer que Sancho fue apartado de la plantilla. “Permanecerá en un programa de entrenamiento personal alejado del grupo del primer equipo, a la espera de que se resuelva un problema de disciplina de la plantilla“, comunicaron.

Ten Hag, por su parte, buscó ponerle fin recientemente a la situación con declaraciones a la prensa. “No sé si Jadon Sancho volverá al equipo como uno más (…) Tenemos muchas opciones allí, así que no me preocupo por eso“, sentenció en la previa al partido ante Brighton.

Barcelona quiere un extremo por izquierda

Sancho podría ser una solución para Barcelona, al menos por seis meses. Es que con las recientes salidas de Ez Abde y Ansu Fati, sólo quedó con Ferran Torres en la posición, aunque Xavi improvisa con Gavi o algún otro jugador en la posición.

¿Cuáles son los refuerzos del Barcelona durante este mercado?

Barcelona confirmó los fichajes de Ilkay Gündogan (Manchester City), Íñigo Martínez (Athletic Club) y Oriol Romeu (Girona) durante este mercado de verano. João Cancelo (Manchester City) y João Félix (Atlético de Madrid), en tanto, llegaron como cedidos.

¿Qué jugadores se fueron del Barcelona esta temporada?

Los Culés, en tanto, se han desprendido de varias figuras importantes como Sergio Busquets y Jordi Alba (Inter Miami), y se suman a las salidas de Samuel Umtiti (Lille) y Álex Collado (Real Betis). En tanto, fueron transferidos Ousmane Dembélé (PSG), Franck Kessié (Al Ahli), Nico (Porto) y Ez Abde (Real Betis). Por su parte, Ansu Fati (Brighton), Clément Lenglet (Aston Villa), Éric García (Girona), Sergiño Dest (PSV), Pablo Torre (Girona), Julián Araújo (Las Palmas), Estanis Pedrola (Sampdoria), Álex Valle (Levante) y Chadi Riad (Real Betis) fueron prestados.

¿Cuáles son los refuerzos del Manchester United durante este mercado?

Manchester United, hasta el momento, confirmó los fichajes de Altay Bayindir (Fenerbahçe), Rasmus Hojlund (Atalanta), Mason Mount (Chelsea), André Onana (Inter), Jonny Evans (Leicester) y Sofyan Amrabat (Fiorentina). Además, llegó Sergio Reguilón (Tottenham) en calidad de cedido.

¿Qué jugadores se fueron del Manchester United esta temporada?

Los Red Devils, en tanto, transfirieron a Dean Henderson (Crystal Palace), Anthony Elanga (Nottingham Forest), Fred (Fenerbahce), Matej Kovar (Bayer Leverkusen), Alex Telles (Al-Nassr) y Zidane Iqbal (FC Utrecht). Brandon Williams (Ipswich), por su parte, se fue cedido al igual que Mason Greenwood (Getafe). En tanto, David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe y Jack Butland (Rangers) terminaron sus contratos. Mientras que Marcel Sabitzer (volvió a Bayern Múnich y fue fichado por Borussia Dortmund) y Wout Weghorst (Burnley) finalizaron sus préstamos.