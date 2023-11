Real Madrid ya piensa en Napoli tras una victoria en Cádiz donde las bajas no fueron problema para conseguir tres puntos de peso en la lucha por LaLiga. Carlo Ancelotti y sus hombres vencieron en una plaza que siempre se hace difícil y en medio de un debate por la portería que sigue en el aire. Aseguran que el italiano quiere incorporaciones para una demarcación donde no se cuenta con Thibaut Courtois a corto plazo o mediano plazo. Hay favorito.

Todo se resume a Kepa o Andriy Lunin. El ucraniano viene siendo titular en los últimos duelos gracias a las molestias del vasco y ha dado un paso al frente. Si bien su contrato termina sobre el 30 de junio del 2024, sus buenas prestaciones ante Valencia, Braga o Cádiz abren un debate que eso sí, parece no estar instalado en el cuerpo técnico. Medios como Relevo afirman que Ancelotti desea el fichaje completo de Arrizabalaga cuando termine su cesión desde Chelsea. Thibaut Courtois será titular cuando vuelva.

Recordemos que Kepa es propiedad de los Merengues hasta mediado del 2024 y poco más. Su arribo no se entiende sin la lesión del belga e igualmente por las dudas que Ancelotti tenía con Lunin. Este será agente libre en unas semanas y por ende abrirá la necesidad de encontrar un segundo portero para la temporada 2024/2025. Muchos piden su continuidad por estas fechas, pero el propio Carletto anunciaba anoche que tiene favorito pensando en el duelo Granada del próximo fin de semana.

“Lo importante es que Lunin ha estado listo pronto tras la lesión de Kepa. Lo ha hecho muy bien. Creo que Kepa jugará contra el Granada si está bien”, reflexiones del italiano anoche por tierras gaditanas. Si nada se tuerce el ucraniano ataja contra Napoli por la quinta jornada de la Liga de Campeones y luego volverá al banco de suplentes. Hay elegidos para ser el suplente de un Courtois que sigue con su recuperación de ligamentos.

¿Pero cuánto costaría Kepa en este deseo de Ancelotti? El vasco termina contrato en el 2025 y no tiene hueco en Chelsea. Su valor de mercado llega a los 18 millones de euros, por lo que no se esperaría un precio muy distanciado de este en una hipotética negociación de Real Madrid con los Blues. Por Londres hay que equilibrar las cuentas por los gastos millonarios de Todd Boehly. Todo puede ser más fácil si los de Mauricio Pochettino no se meten en Champions League y tiene que equilibrar más su Fair Play Financiero.

¿Cuándo se vuelve agente libre Ancelotti?

Sorprende ver al italiano pidiendo jugadores para la próxima temporada en medio de los rumores que le unen con Brasil. Mucho más sabiendo que desde el 1 de enero puede cerrar su arribo al Maracaná para inicios de julio del 2024. En los últimos días aseguró en rueda de prensa que esperará una oferta de renovación de los Merengues hasta el final.

Leverkusen avisa al Real Madrid sobre Alonso

“Xabi está 100% involucrado en muchas áreas, para asegurarse de que el club continúe con este desarrollo. Estoy convencido de que trabajaremos con él durante mucho tiempo”, palabras del director deportivo Simon Rolfes ante el interés y seguimiento que Real Madrid hace al DT de Leverkusen. Máximo candidato en caso de salir Ancelotti.