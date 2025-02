Raúl Ruidíaz sigue sin equipo en Perú o en el extranjero. El mítico jugador se quedó sin club tras su largo paso por la MLS, en el país ha sido relacionado a varios clubes, sin embargo, su intención es solo jugar para Universitario de Deportes.

En medio de todos los rumores sobre si el vestuario de Universitario de Deportes no lo quiere, Álex Valera fue contundente con ‘La Pulga’: “Para mí, Ruidíaz es un excelente goleador, lo que pase con él es algo que no me compete. Si llega a venir, lo vamos a recibir de la mejor manera“, comentó el delantero centro.

Ruidíaz ya había revelado que tenía muchas ganas de llegar a Universitario de Deportes, pero el club no lo fichaba por aparentes “problemas” en el vestuario. Ahora con las declaraciones de Valera abriendo las puertas del club se descarta esta hipótesis.

El deseo del jugador es volver a la U o mantenerse en Estados Unidos. El jugador se quedó sin club tras su paso por el Seattle Sounders, y en las últimas semanas se especuló con una llegada a San Diego. En Perú se lo vinculó con Sport Boys y Sporting Cristal.

Ruidíaz salió de la MLS en esta temporada. (Foto: GettyImages)

Ruidíaz también analizaba la posibilidad de regresar a Perú, para estar más cerca de la Selección Peruana y posiblemente ser convocado por Óscar Ibáñez. El mercado de pases en Perú cierra el próximo 25 de febrero y al mítico jugador se le acaban las opciones.

Los números de Raúl Ruidíaz en su última temporada en la MLS

En la pasada temporada, Raúl Ruidíaz jugó en el Seattle Sounders un total de 32 partidos, entre todas las competencias. El jugador marcó 8 goles. un número bajo para lo que venía haciendo. El jugador peruano sumó un total de 1.586 minutos en las canchas.