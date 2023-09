Son pocos los jugadores de la generación de Real Madrid que conquistó Europa en la década pasada que permanecen en el equipo. Uno de los futbolistas más importantes del inicio de aquel proyecto merengue fue Isco, jugador que salió por la puerta trasera. Ahora el español ha salido a reconcer que debió abandonar el Santiago Bernabéu mucho antes.

Isco llegó a Real Madrid en el año 2013 proveniente de Málaga por la suma de 30 millones de euros y no tardó en convertirse en una de las figuras del plantel. Sin embargo, en sus últimas temporadas en la Casa Blanca pasó a ser una de las últimas opciones de sus entrenadores.

Fue en agosto de 2022 que el volante salió como agente libre y firmó por Sevilla. No obstante, su paso por el Sánchez-Pizjuán acabó con la rescisión de su contrato al paso de unos meses, llegando a estar media temporada sin equipo. Ahora inicia de nuevo en el plantel de Betis.

“Buscaba volver a disfrutar del fútbol, había pasado por una etapa difícil en los últimos años, pero nunca me di por vencido. Después de unos tiempos difíciles, trabajé mucho física y mentalmente para volver fuerte y estaba listo, solo necesitaba aplicarlo en el campo, y eso es lo que estoy haciendo ahora” dijo Isco en una entrevista con el diario árabe Koora.

Salida de Real Madrid

El jugador aseguró que no se sintió maltratado en su última etapa en Real Madrid. “No siento que me hayan tratado injustamente en los últimos años, aunque creo que podría haber jugado más. El fútbol es complejo y hay que saber adaptarse a cada situación. Me concentro en lo que puedo hacer yo para cambiar las cosas, más que en lo que otros puedan hacer“.

Ahora, con la camiseta de Betis, Isco aguarda por su regreso al Bernabéu, que se dará en el mes de diciembre. “Me gustaría tener una gran acogida por parte de la afición porque el Real Madrid fue el equipo más importante de mi carrera deportiva, al que siempre querré y respetaré. Siempre intenté dar lo mejor de mí, aunque quizás debería haberme ido antes por mi situación en la última etapa. Pero de todo se aprende“.

Los números de Isco con Real Madrid

El volante español formó parte del plantel merengue que dominó Europa en la década de 2010. Isco jugó un total de 353 partidos con la camiseta blanca, registrando 53 goles y 57 asistencias, sumando un total de 19.709 minutos de juego.

Sus títulos con su exequipo

Si bien a día de hoy ha perdido relevancia, Isco es uno de los jugadores más laureados que se mantienen en actividad. El mediocampista suma con la camiseta merengue 3 trofeos de LaLiga, 1 de la Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 5 UEFA Champions League, 3 Supercopas de la UEFA y 4 Mundiales de Clubes.