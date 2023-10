Es la trama de los rumores, de las exclusivas y en la que de momento solo ha ocurrido lo que ha querido el delantero del PSG, pero algo ha cambiado en las últimas horas. Una de las voces de la actual junta directiva del Real Madrid rompe el silencio alrededor de Kylian Mbappé y sentencia que el club blanco le espera: “Vendrá con 25 años”.

El responsable de dichas palabras es José Manuel Otero Lastres, vocal de la junta directiva que comanda Florentino Pérez. El directivo charló con Remontada Blanca para analizar el actualidad de un club que no huye a los rumores de Mbappé. Presente en la entidad desde el 1 de julio del 2009, el miembro de la cúpula merengue no dudó en rendirse al delantero del PSG: “Espero que Mbappé piense como Bellingham…Nació para jugar en el Real Madrid“.

“Real Madrid siempre le protegió, dejó las puertas abiertas. Zidane vino con 29 años, él vendrá con 25. Le quedan muchos años con nosotros…”, palabras de un Otero Lastres que no dudó en sus declaraciones. Recordemos que Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1995, tiene contrato apenas hasta el 2024. Desde el 1 de enero será agente libre. Si bien el escenario se repite en comparación a cuando rechazó a la casa blanca, el directivo de Florentino Pérez niega que haya enojos con sus decisiones en el Santiago Bernabéu. Hay paz antes de la última tormenta.

PSG se mueve pensando en una renovación clave para su nuevo proyecto. Mbappé es la casa del club, de la Ligue 1 y de un país donde hasta Emmanuel Macron presionó para verle lejos de Real Madrid. La directiva Merengue confirma que existieron dichos movimientos del gobierno, así como que las puertas de la capital española están más abiertas que nunca. Otero Lastres habló de optimismo y de esperar que nada cambie ante del 1 de enero: “Alcanzará la gloria cuando llegué al Real Madrid”.

Las palabras de la directiva merengue llegan con el equipo líder tras la salida de Karim Benzema, así como con un número de camiseta 9 que se encuentra libre. Es la primera vez en 122 años de historia que Real Madrid no tiene un jugador que sea dueño de dicho dorsal. Las piezas encajan, apuestan a París y ahí decidirá Mbappé. Ah, Otero Lastres afirmó que ve más al galo por el Bernabéu que a un tal Erling Haaland.

¿Por qué Real Madrid no ofertó por Mbappé este verano?

El directivo de Florentino Pérez también respondió a dicha pregunta en Remontada Blanca. Los motivos del club Merengue se basaban en no poner en jaque sus cuentas (se hablaba de una operación de más de 400 millones de euros) y también en poder ficharle gratis el próximo verano. También asegura, Mbappé quería los famosos bonos de fidelidad pactados con PSG en 2022. Otero Lastres no duda: “El dinero es de los socios, no nuestro”.

¿Cuánto cobraría Mbappé en Real Madrid?

Es difícil hablar de cifras puntuales, pero será menos de lo que percibe Mbappé en Paris. Real Madrid no puede ni quiere asumir un salario de 72 millones de euros anuales como el que PSG Qatar a Kylian Lotin. Es romper la tradición del club y una política que habla de austeridad desde la salida de Cristiano Ronaldo. Cuando estuvo a un paso del club blanco en 2022 se hablaba de 25 millones por campaña. La saga Kylian Lotin termina en 2024.