Tras una enorme victoria en Nápoles y luego de una nueva polémica con Vinicius en relación a la lucha del brasileño con el racismo, Real Madrid de enfrentaba a Osasuna para seguir en lo más alto de LaLiga. Jornada para irse a la Fecha FIFA en lo más alto del certamen. Fue victoria para un equipo donde Vinicius fue titular en el Santiago Bernabéu por primera vez en la temporada. Jude Bellingham, amo de la fiesta Merengue.

El conjunto merengue venía de una semana redonda y en la que luego de vencer en sus propios feudos a rivales de peso como Girona o Napoli, llegaba la hora de volver a un Santiago Bernabéu cuyas obras seguían avanzando de lleno. Los ojos puestos en un final de 2023 donde todo quedará finiquitado y mientras tanto se habla de la famosa final del 2030.

En frene aparecía un viejo conocido. Osasuna llegaba al Bernabéu tras 12 años sin victorias ante Real Madrid pero con las dos últimas visitas al coliseo blanco con únicamente igualdades en el marcador. Muchos navarros por un Bernabéu donde el calor del verano se mantiene y donde con apenas 10 minutos de encuentro, Jude Bellingham ya abría la cuenta tras una buena combinación entre Camavinga, Carvajal y Modric que ponía al inglés mano a mano con Sergio Herrera. Nuevo gol para el Pichichi de LaLiga (9 tanto y 3 asistencias desde su debut).

Locura con Bellingham

Vinicius tendría un claro mano a mano en el 23 que se iría por encima del larguero. Los minutos pasaban, Real Madrid se mostraba cómodo y Osasuna no podía complicar a un Aurélien Tchouaméni que no olvidemos, fue zaguero ante la lista de bajas y lesiones del local. ¿La mejor de Osasuna en el primer tiempo? Un remate de fuera del área en el 41 por parte de Moncayola y otro en el medio del área por parte de Budimir. De milagro no fue el 1-1.

Ya en la segunda parte, un zurdazo de Joselu a los 70 segundos estuvo a un paso de liquidar la contienda, pero pronto dicho hecho si llegaría. Mucha posesión del Real Madrid, gran pared entre Bellingham con Fede Valverde y enorme definición del inglés entre las piernas del portero de Osasuna. Otro gol, otra ovación del Bernabéu y un liderato más consolidado que nunca.

Pero la fiesta no podía completarse sin un Vinicius que tras un largo pase de Fede Valverde en el 64 eludía a Herrera y marcaba su primer gol del curso en el Bernabéu. Festejos en un Madrid líder, muy sólido hoy y que lentamente encuentra lo que Carlo Ancelotti busca. 5 minutos después, era Vini quien asistía a un Joselu que también se unía a un festival de tantos.

Todo terminaría con un 4-0 final. Sergio Herrera le atajó penalti a Joselu, pero por Real Madrid ya se encontraba todo repartido. Los Merengues, más lideres que nunca de un certamen donde llegan a los 24 puntos y donde ahora ya piensan en el duelo ante Sergio Ramos y Sevilla para el día 21 de octubre.

¿Cuáles fueron los refuerzos del Real Madrid durante el último mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.

¿Qué jugadores se fueron del Real Madrid esta temporada?

Los Merengues, en tanto, perdieron a Karim Benzema (Al-Ittihad) y Marco Asensio (PSG); mientras que Eden Hazard y Mariano Díaz terminaron sus respectivos vínculos. Jesús Vallejo (Granada) y Rafa Marín (Alavés) se fueron a préstamo y Antonio Blanco (Alavés) fue transferido.