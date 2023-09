Inmejorable es el presente de un Julián Álvarez que con Manchester City no deja de sumar minutos, goles y elogios de todo tipo. Tras una actuación para el recuerdo ante Estrella Roja, la UEFA elige al ex River Plate como el mejor jugador de la primera jornada de la que no olvidemos, supone la última fase de grupos de la Champions League.

La marcha de Ilkay Gundogan, las lesiones de los Bernardo Silva-Kevin E Bruyne y por supuesto la confianza de Pep Guardiola han sido claves para que La Araña empiece a dejar su huella en un equipo que ya comanda la Premier League y que ve en la Champions otra vez su máximo sueño. Los dos tantos del argentino ante los serbios, premiados por el ente comandado por Aleksander Ceferin desde la ciudad de Nyon.

“Las actuaciones de los jugadores están siendo rastreadas a lo largo de la Liga de Campeones de la UEFA, con datos introducidos en un algoritmo especial para crear clasificaciones basadas en actuaciones”, el comunicado del máximo ente del fútbol europeo antes de desvelar que el primero de la primera jornada de la fase de grupos queda en manos del ex River Plate.

La Araña, cada vez más arriba

Pep Guardiola ya se rendía en rueda de prensa a un joven que pese a haber ganado todo ya con apenas 23 años de vida, mantiene su ambición por todo lo alto: “Julián es tan joven, es increíble el fichaje que hicimos desde Argentina…Tiene todo. Pelea, hace goles, asiste. Además, es un chico encantador. Detrás de Haaland es una amenaza increíble. Estoy muy contento por él, se lo merece”.

Con un total de 76 puntos premia UEFA a un Álvarez que se queda con el premio a mejor jugador de la primera jornada dela fase de grupos de la Champions League. El siguiente objetivo del argentino pasará por vencer al Nottingham Forest mañana en un Etihad donde se prevé su titularidad.

¿Quiénes se quedaron por detrás del ariete de la Albiceleste? En segundo lugar aparece Galeno de Porto con un total de 68 puntos gracias a sus dos tantos ante Shakhtar Donetsk en Polonia y en tercer puesto Joao Félix gracias a conseguir lo propio ante Amberes por Barcelona. Martin Odegaard, Casemiro y Omri Glazer del Red Star completan la tabla de UEFA.