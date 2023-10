Real Madrid, PSG, Kylian Mbappé, Francia, Qatar y medio mundo esperando. 2024 marcará el final de una novela que se ha robado los ojos de cada mercado de fichajes y que tendría ya fecha para comenzar la cuenta a cero. El delantero del Parque de Los Príncipes se debate entre su casa, el Bernabéu y una carrera que se encuentra en su punto más decisivo.

L’Equipe asegura que el crack de Le Bleus, en la filas de Francia por estas fechas, no decidirá su futuro a nivel de traspasos hasta que PSG termine su aventura en la presente edición de la UEFA Champions League. Un hito no menor pensando que será agente libre desde el 1 de enero del 2024, así como que los precedentes pensando en el 2022 preocupan al Real Madrid. Francia espera que siga por una Ligue 1 donde a finales del verano habrá Juegos Olímpicos. Es un hecho clave pensando en convencerle.

La Galia afirma que el delantero no tiene presión por decidir su futuro. Tampoco habría prisas por un PSG que por supuesto desea renovarle pero que no tensará la cuerda tras los últimos acontecimientos del verano. Mbappé, incluso saliendo rumbo a Real Madrid, no será apartado del equipo si forzado políticamente como ocurrió en el pasado. La casa blanca por su parte, no quiere correr riesgos y pondrá todas sus fichas en el mes de enero. Si hablamos solo de dinero, no se puede competir con Qatar.

Real Madrid también toma nota de estas informaciones a la hora de mirar el entorno de Mbappé. Fayza Lamari, agente y madre del jugador, no podrá negociar por el futuro de su hijo hasta marzo tras no cumplir los requisitos de las nuevas licencias de la UEFA. Es la única que tiene vía directa con el Bernabéu y por supuesto con PSG. Los deseos del delantero por esperar, también relacionado con dicho hecho.

La Champions League es apuntada por Francia como el gran pendiente de Mbappé. Ya es el máximo anotador en la historia del club, ha ganado varios títulos locales y solo la Orejona le supone un impedimento para luchar por los grandes premios. Este deseo e información llegan en el inicio de temporada más pobre de Kylian en PSG a nivel físico. Si bien acumula 8 goles en 9 partidos, la falta de una pretemporada regular ha derivado en muchas críticas hacia su figura.

¿Cuándo empiezan los octavos de la Champions?

13/14/20/21 de febrero y 5/6/12/13 de marzo de 2024 son las fechas donde Mbappé comenzará a evaluar todo. Antes por supuesto habrá que avanzar en una fase de grupos donde comparte zona con Newcastle, AC Milan y Borussia Dortmund. Vencieron 2-0 a los alemanes y cayeron por 4-1 en St. James Park. Los duelos ante los italianos, claves.

Real Madrid dice que espera a Mbappé

“Vendrá con 25 años, ha nacido para triunfar en Real Madrid”: palabras de José Manuel Otero Lastres como vocal de la junta directiva de Florentino Pérez en las últimas horas. Es la primera declaración de una voz oficial del club merengue en más de 8 meses. Desde el 1 de enero y si no renueva antes, Mbappé puede ser blanco por cero euros en traspasos.