Julián Álvarez ya es uno más del plantel del Atlético de Madrid. El delantero de la Selección Argentina llegó a la capital española el último domingo, el lunes se realizó los chequeos médicos y firmó su contrato en el Estadio Metropolitano, y enseguida se puso a disposición del cuerpo técnico a cargo de su compatriota Diego Simeone.

Justamente, el Cholo ya tomó la primera decisión con la Araña. Lo convocó para que se entrene este martes 13 de agosto en la Ciudad Deportiva ubicada en Majadahonda junto al grupo de futbolistas que no formaron parte de la gira por Hong Kong (por un amistoso ante el Kitchee) y Gotemburgo (ciudad en la que enfrentaron a la Juventus).

La idea es que tome ritmo rápidamente, el cual se supone que no le costará tanto, por lo menos en lo físico, dado que tuvo apenas una semana de vacaciones entre su último compromiso con la Selección Argentina en el Campeonato Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 (viernes 2 de agosto vs. Francia) y su arribo al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de Barajas.

Ya desde el miércoles 14, Julián Álvarez se integrará al resto de los miembros del plantel del Atlético de Madrid. Allí recién Diego Simeone empezará a ver cómo ensamblar al flamante refuerzo con las otras piezas del esquema de cara al debut en LaLiga, el cual está pautado para el lunes 19 de agosto desde las 21:30 horas CET vs. Villarreal en el Estadio de La Cerámica.

Julián Álvarez ya luce como un colchonero más.

En principio, no hay indicios de que el ex Manchester City y River vaya a ser titular, pero quizás integre el banco de suplentes para ingresar unos minutos. En caso de que no intervenga, todo indica que su estreno como jugador colchonero sería el domingo 25 contra Girona en el Estadio Metropolitano por la segunda jornada.

Julián Álvarez, luego de una temporada larguísima solo contó con 7 días de vacaciones

Julián Álvarez, en la temporada 2023/2024, acumuló 64 partidos oficiales entre el Manchester City y la Selección Argentina. Su curso inició en julio del 2023 y finalizó en agosto del 2024, por lo que fueron cerca de 13 meses de actividad. Encima, apenas contó con un poco más de una semana para descansar. Exactamente cortó el pasado 2 de agosto tras el partido con Francia y el domingo 11 ya estaba en España para sellar su fichaje por el Atlético de Madrid.