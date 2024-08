Se cumple un nuevo aniversario de uno de los días más tristes para Barcelona y Lionel Messi. El 5 de agosto del 2021 una historia de amor llamada a ser perfecta llegaba a su fin por cuestiones conocidas, crisis que se mantienen hasta el presente y una imposibilidad de inscribir al argentino en LaLiga. Repasamos como le ha ido a cada uno desde un divorcio que 36 meses después, sigue más que presente en el viejo continente.

“Hicimos lo posible y no se pudo hacer. Hablaba por mí. Siempre fui de cara con el socio y con el aficionado culé. No todo lo que se dice es verdad”, palabras textuales de Messi en una comparecencia donde las lágrimas y el dolor de La Pulga estaba presente en cada respuesta. Ha cambiado mucho desde entonces, se han dado decenas de ítems y todavía no se responden los interrogantes alrededor de si un partido despedida o un reencuentro es posible. El inicio del divorcio estuvo lejos de ser amable para ambos.

Vayamos primero al Barcelona. La marcha de Messi dejó una herida a nivel deportiva, social y económica que sigue presente. Desde aquel 5 de agosto del 2021 el conjunto culé nunca pudo superar unos cuartos de UEFA Champions League, ganó apenas una Supercopa de España y LaLiga 2022/2023 mientras Real Madrid acumulaba Orejanas y fichaba jóvenes estrellas. Joan Laporta sigue presente y por el banco de suplentes pasaron Ronald Koeman o Xavi antes de Hansi Flick. Lentamente se ve la luz en lo financiero, pero de momento nadie ha podido honrar una camiseta ‘10’ que estuvo en manos de los Ansu Fati y que incluso llegó a estar sin dueño por meses.

Para Messi el inicio tampoco fue sencillo. Su paso al PSG fue acompañado de una serie de figuras que jamás cumplieron con los sueños de Qatar. Se ganaron ligas locales y copas nacionales pero en la Champions tanto Real Madrid como Bayern Múnich se encargaron de terminar con el objetivo de Leo de ganar su quinta Copa de Europa. El Mundial 2022 y los éxitos con Argentina se han acumulado desde aquel 5 de agosto del 2021. Inter Miami y la MLS como todos sabemos, ya han visto al rosarino levantar una Leagues Cup a la espera del devenir de esta temporada en el soccer.

El aficionado del Barcelona sigue esperando por algún homenaje a Messi: IMAGO

Ganó más Lionel en la comparativa, pero los rivales como objetivos de cada uno a nivel de clubes quedaron poco a poco lejos de una vara que tanto Messi como Barcelona se encargaron de poner en el lugar más alto posible. 5 de agosto del 2021 inició una nueva era donde acompañado del final de una generación comandada a nivel de oponentes como Cristiano Ronaldo, el fútbol ingresó en una nueva etapa que sigue siendo condicionada por la anterior.

Los números de Messi en Barcelona

Fueron un total de 17 las temporadas que ambas entidades comandaron una revolución en todos los sentidos del fútbol mundial. Messi logró en dichos años 778 partidos, 672 goles, 269 asistencias y 35 títulos. Las 10 ediciones de LaLiga levantadas o las cuatro Champions League, el punto más alto de un ciclo irrepetible por la ciudad condal.

Messi no niega la dificultad de dejar Barcelona

Han pasado tres años y el dolor por momentos vuelve a la vida. En marzo de este 2024 la propia Pulga desvelaba que ni mucho menos esperó que tras la Copa América del 2021 todo derivase en su salida de casa: “La verdad fue difícil el cambio al irme al PSG, porque yo no lo esperaba, estaba muy bien y pensaba seguir en Barcelona. No estaba preparado para irme, para este cambio, fue todo muy rápido. De un día para otro tuve que rehacer mi vida, cambiar a mi familia de lugar, mi mujer, mis hijos”.