Primero se apuntó a Gavi como dicho elegido, pero ahora la cosa cambia a otro titular de Xavi. La salida de Kylian Mbappé del PSG dará paso a un nuevo proyecto que empieza a tener nombres puntuales. Barcelona es el primer destino para un gigante de la Ligue 1 donde Luis Enrique mira a la que fue su casa de cara a tener caras nuevas. Atentos.

PSG tiene 200 millones para fichar en la próxima temporada. Es la información del Diario Sport ahora mismo en medio de la salida de Mbappé. Las prioridades pasan por un delantero (Victor Osimhen en la pole) y un centrocampista culé. Se indica que Luis Enrique y la directiva quieren en todos los sentidos el fichaje de Frenkie De Jong. El neerlandés tiene el contrato más alto del plantel y uno que ascenderá en cuanto a sueldos se refiere. Hay sumas a tener en cuenta en Barcelona.

Sport habla de cifras cercanas a los 60 millones de euros para convencer al Barcelona. El jugador tiene contrato hasta el 2026 en medio de un contexto donde el club blaugrana busca reducir su masa salarial. Si a esto le sumamos que el jugador todavía tiene cantidades de su ficha por cobrar gracias a pagos que quedaron diferidos por la pandemia, la ecuación se hace más simple de entender.

Ojo, si el jugador sale puede pedirlas. Barcelona esperaría en este escenario 60 millones de euros más bonos por el jugador. No se aceptará menos de lo que en su día quería poner un Manchester United que rozó los 80 por el volante de los Países Bajos. Recordemos que la directiva de Joan Laporta todavía no se encuentra en la regla del 1X1 ante las cuentas de LaLiga (invertir cada euro que se vende en fichajes) y que de dicha supuesta operación solo podría invertir la mitad de los montos comentados.

¿Entonces? Pues en Cataluña hablan de dos nombres. Amadou Onana del Everton y Aleix García. Tener un 5 con físico se hace imperante tras la marcha de Sergio Busquets e igualmente la irregularidad del fichaje de Oriol Romeu. Se especula con un pago de 40 millones de euros por el futbolista de la ciudad de Liverpool. De Jong tiene que aceptar, pero en Barcelona ya esperan ofertas del PSG por uno de sus titulares. Se busca también un extremo en Can Barça y por Reino Unido dan nombres.

Greenwood sigue sonando

The Sun y Mundo Deportivo hablan de una lucha Barcelona vs. Atlético por el inglés. Este volverá a Manchester United tras completarse su cesión por un Getafe donde ha vuelto a jugar tras dos años en la sombra por problemas legales en el Reino Unido. Se habla de un precio inicial de 40 millones de euros para sacarle de Old Trafford. Volver a la Premier League no es una posibilidad por la presión social que supondría su nombre al frente de Erik Ten Hag.

Otras posibles bajas

Se vienen meses de peso para entender como quedará el plantel. Se espera que fichas puntuales como Romeu, Marcos Alonso y Sergi Roberto abandonen la entidad sin importar quien será el nuevo DT. Fichas de mayor calibre como Raphina, Robert Lewandowski o incluso Andreas Christensen serán analizados en relación con la situación económica del club.