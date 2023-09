A solo unas horas de iniciar su camino como delantero del Bayern de Múnich por la UEFA Champions league, desde Inglaterra desvela aunque el futuro de Harry Kane pudo haber sido más que distinto. The Athletic desvela las cifras que llegó a poner el Real Madrid con el objetivo de quedarse con sus goles tras la salida de Karim Benzema.

Bayern Múnich salió como vencedor en una operación que superó los 100 millones de euros, que ya se traduce en cuatro tantos para el equipo de Baviera en lo que vamos de curso y que eso sí, pudo haber terminado con Kane por el Bernabéu. El delantero no negaba horas atrás como antes de elegir a los Reyes de la Bundesliga como su próximo desafío, hubo charlas con diversas entidades que también sondearon su salida del Tottenham.

“Obviamente hubo conversaciones con diferentes clubes durante el verano. Pero el Bayern era un club que me interesaba mucho. Una vez que llegaron no había muchas otras opciones. Y ahora, afortunadamente, estoy aquí. Por supuesto, el Manchester United es un club grande. Pero ahora mi foco está aquí y estoy muy feliz”, palabras del inglés en la previa al duelo con los Red Devils y a una información que llega gracias a The Athletic.

Lo que ofreció Real Madrid

Concretamente, desde el medio apuntan en primer lugar que la casa blanca si realizó propuestas al Tottenham por un delantero que estuvo en el mercado desde el inicio del verano. Real Madrid buscaba activos para un ataque que perdía a Karim Benzema y que veía en Kane su mejor carta de reemplazo. Era el favorito de Carlo Ancelotti, pero las cifras pedidas por Daniel Levy dinamitaron todo.

Un total de 60 millones de libre (70 de euros) es la cifra desvelada por The Athletic a la hora de hablar de una operación que nunca fue viable para los Merengues. La edad de Kane, la sombra de Kylian Mbappé y una puja con PSG que también aparece en las líneas del medio sacó al Real Madrid de una negociación que apenas duró unas horas. Bayern Múnich no olvidemos, desembolsó cifras récord por los goles que ya se gritan en el Allianz Arena.

The Athletic desvela que Manchester United, PSG y Real Madrid sí buscaron el fichaje de un Harry Kane que pretendía salir de Londres a pesar de encontrarse a solo 47 goles del récord como máximo anotador en la historia del certamen. La casa blanca y sus 70 millones de euros, insuficientes para una directiva que comandada por Daniel Levy, se llevó hasta 50 ‘kilos’ más por la operación.

¿Cuáles son los refuerzos del Real Madrid durante este mercado?

Real Madrid, hasta el momento, confirmó los fichajes de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Arda Güler (Fenerbahce) y Fran García (Rayo Vallecano). Además, regresó Brahim Díaz (AC Milan) de su préstamo y renovó su contrato. Mientras que Kepa Arrizabalaga (Chelsea) y Joselu (Espanyol) llegaron en calidad de cedidos.