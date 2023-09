La carrera por el Mundial 2030 sigue adelante y desde UEFA buscan desmarcarse de un caso Luis Rubiales que lentamente pasa a mejor vida. España se blinda contra el ex presidente de la RFEF para un 2024 donde se decide todo. Reunión clave con Portugal-Marruecos a la espera de otra en Rabat que será la antesala a la presentación oficial.

La RFEF ha visto sacudido su prestigio con ese beso de Rubiales a Jenni Hermoso que recorrió el planeta, que mantuvo en vilo para muchos la candidatura europea y que ahora es comandada por Pedro Rocha a la espera de elecciones para encontrar un nuevo presidente. España se reúne con Marruecos y Portugal para ultimar detalles antes de que en 2024 se midan en FIFA con CONMEBOL, AFA y compañía.

“Estamos avanzando juntos con el objetivo de presentar un muy buen proyecto de Copa del Mundo, que es más fuerte que nunca con la integración de Marruecos en nuestros equipos de trabajo”, señaló el propio Rocha tras un comunicado remitido por la RFEF en una ciudad de Madrid donde se buscó ultimar detalles en cuanto a la planificación del evento y sus sedes. Muchos trabajo por delante a nivel público.

Sin la sombra de Rubiales

Tal y como reportasen desde Relevo o MARCA, la reunión entre las federaciones de Portugal, España y Marruecos se dio por una Ciudad De Fútbol de Las Rozas donde acabar con la imagen de un ente relacionado a Rubiales se hace clave para la RFEF. La cara de la candidatura no puede quedar al lado que la del ex presidente y en las últimas horas se dio un paso más buscando este objetivo. Andreu Camps, mano derecha del ex mandatario, fuera de los conclaves pensando en el 2030.

Las voces consultadas por Bolavip siguen defendiendo una candidatura fuerte cuando se habla de la europea, de una con mas recursos a corto plazo en cuanto a movilidad entre las sedes, estadios y capacidad de hostelería para un evento donde no olvidemos, habrá hasta 48 naciones reunidas en una sola. 2024 y en Rabat, próxima reunión para olvidar el caso Rubiales y para por encima de todo, alistarse para uan definición del Mundial 2030 que llegará a finales de año. Dicho próximo paso definirá la publicación de la alianza de cara a que Zúrich tome medidas.

Por la RFEF entienden, según indican en MARCA o Relevo, que la no presencia de Camps supone otro paso más para limpiar el nombre de una Federación manchada por las acciones de Rubiales y que busca por todos los medios el ser la sede la Copa del Mundo más icónica de todos los tiempos. 2024, próxima parada de la carrera.