Y no es el Liverpool: Pervis Estupiñán, cerca de tener nuevo equipo

Pese a que muchas miradas estaban sobre Moisés Caicedo y su gran temporada en el Brighton, el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán también se consolidó esta temporada en la Premier League. Este miércoles dan a conocer que el seleccionado ecuatoriano está cerca de tener nuevo equipo.

El periodista Luis Fregossi de Argentina da a conocer que Pervis Estupiñán está cerca de una inminente salida al FC Barcelona, y por este motivo el Brighton pagará la cláusula de salida de Valentin Barco, lateral de Boca Juniors tasado en 10 millones de dólares.

El club español estaba buscando como prioridad a Joao Cancelo del Manchester City sin embargo esta opción se fue complicando debido a la postura del club inglés de no dejarlo ir. El plan B es el ecuatoriano, también pretendido por el Liverpool.

Pervis Estupiñán llegó al Brighton por unos 23 millones de euros, y su salida no estaría por debajo de los 35 millones, hoy considerado como uno de los mejores laterales de Europa. El ex Liga de Quito no es el único ecuatoriano en el radar del club español.

¿Cuál es el sueldo de Pervis Estupiñán?

El lateral Pervis Estupiñán gana por sobre los 150 mil dólares mensuales en el Brighton de Inglaterra.