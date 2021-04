Cómo funciona el gol de visitante en la Liga MX

La fase regular está a punto de concluir y con eso ya se comienza a palpitar el inicio de la etapa más apasionante de la Liga MX: la Liguilla. En estas dos últimas jornadas se decidirán las escuadras que avancen directamente, las que van a repesca y las que se quedarán con las manos vacías.

En ese orden, es importante recordar cómo se define cada cruce en el repechaje y en la Fiesta Grande. El balompié mexicano tiene un sistema particular que hace que en Cuartos y Semifinales sea imposible que se de una tanda de penales.

Repechaje

En esta instancia choca el puesto 5 vs el 12, el 6 vs el 11, el 7 vs el 10 y el 8 vs 9. El partido se disputa en el estadio del mejor ubicado y no rige la regla del gol de visitante. En caso de que el duelo termine empatado, irán a penales.

Liguilla

En la Fiesta Grande se modifica la cuestión. En la eliminatoria a doble partido, el gol de visitante es el primer criterio de desempate en caso de una igualdad. Si el mismo resultado se repite en ambos partidos, avanzará a la siguiente instancia el equipo que terminó en una mejor posición en la fase regular.

En la Final ya no está la regla del gol de visitante ni infiere en el resultado la posición en la que finalizó cada club en la fase regular. En caso de que se de una igualdad en el marcador global, el torneo se definirá desde los 12 pasos.

Lee También