Mucho ruido externo, pocas noticias oficiales y varias aristas por resolver. El mercado del PSG entra en su fase definitiva y lo hace con un Luis Enrique que pronto tomará los mandos de un equipo donde hasta 15 jugadores pueden abandonar el Parque Los Príncipes este verano. Neymar es un capítulo aparte y Kylian Mbappé, también.

Lionel Messi ya es historia, L’Equipe indica que pronto lo mismo ocurrirá con Christopher Galtier y Luis Enrique calienta motores para regresar al fútbol de clubes en una ciudad donde los éxitos del Manchester City dan aún más presión al proyecto de Qatar. Pronto comenzarán semanas claves para el enésimo giro de una entidad que necesita hacer cuentas y conseguir balances positivos.

Manuel Ugarte, Marco Asensio, Milan Skriniar, Kang-in Lee, Cher Ndour y Lucas Hernández son hasta aquí las caras nuevas de un PSG que ahora piensa en salidas. AS y L’Equipe sitúan las tramas Neymar o Mbappé como hitos distintos a todo el resto de los deberes, así como las principales operaciones pensando en más fichajes. Hay 200 millones de euros en la caja por si se abre la puerta otros cracks. Harry Kane y Bernardo Silva gustan a Nasser Al-Khelaifi, indican.

¿15 salidas?

Mauro Icardi, Leandro Paredes, Diallo, Ebimbe Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Colin Dagba, Keylor Navas, Kurzawa, Michut, Kari, Gassama, Nagera, Randriamamy y Ahamada tendrán que regresar al club en una semana, pero no todos cuentan. Luis Enrique tendrá que decidir sobre su futuro, pero por Francia no dudan que la dirección deportiva tiene intenciones de vender a varios de cara a no tener problemas con el nuevo Fair Play Financiero de la UEFA. Hay prisa por aligerar las filas.

La salida de Galtier es inminente y también lo son esos anuncios de fichajes que se esperan desde hace tiempo. La actualidad del PSG va más allá del nombre Kylian Mbappé y Luis Enrique tendrá que liderar una renovación de plantilla que buscará formar más equipos que conglomerados de estrellas. ¿Se viene una limpia de nombres en el Parque de Los Príncipes?