Ya es oficial: PSG no cuenta con Neymar para esta temporada. Luis Enrique y Luis Campos comunicaron al brasileño que no será parte de un proyecto que sigue mutando más allá de al figura de Kylian Mbappé. Se acercan las primeras ofertas por un jugador que tras casi seis años en Francia, tiene las puertas abiertas.

RMC Sport, Le Parisien y L’Equipe confirman como el astro de la Verdeamarelha no seguirá comandando un equipo donde su imagen ha perdido fuerza desde hace años. Los más de 100 partidos perdidos por lesiones, su enorme sueldo y la delicada situación económica del PSG obligan a un giro de 180 grados que es dado por quien justamente más rendimiento haya sacado a Ney en Europa. Luis Enrique, tajante con un jugador que a sus 31 años es ya un descarte.

¿Y entonces? Por Francia y España descartan de momento a un Barcelona que necesita de fórmulas puntuales para siquiera poder soñar con el retorno de quien para muchos fuese el heredero de Lionel Messi. También bajan de la pelea a la MLS gracias a la postura del PSG. A 10 de agosto se busca solo su salida por una venta o en el ‘peor’ de los casos, gracias a una cesión por medio una opción de compra obligatoria. Hoy llegará la primera propuesta formal.

Irrechazable

Relevo es quien confirma como Al-Hilal, quien ya buscó en París los servicios de Mbappé o Marco Verratti, será el primero en apostar de manera formal por un Neymar que no jugará este sábado vs. Lorient. Los montos de un paquete por 200 millones de euros (entre sueldo y traspaso), primera oferta de Arabia Saudita por un jugador venido a manos desde su marcha del Camp Nou.

¿Qué opina Neymar? Relevo apunta que no se ve encantado de jugar en Oriente Medio, así como que no desea alargar por mucho tiempo su estadía en París. Al-Hilal le ofrece tres años de contrato y salir de un Parque de Los Príncipes donde su presencia no es más bienvenida. Arabia será el primero en iniciar la puja por el ex Santos.