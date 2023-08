PSG retornará en las próximas horas a los entrenamientos por París tras la gira por Asía y en medio de una novela donde se vienen noticias de peso. Desvelan los tres castigos que prepara el equipo de la capital francesa contra un Kylian Mbappé que se mantiene firme en su postura. Los ultras entran en juego.

No es una semana más para esta novela llena de actores de todo tipo y donde el dinero supone el principal tema de conversación. Real Madrid espera por un gesto de Mbappé para enviar propuestas formales a París, donde Kylian seguirá entrenándose bajo el slogan de ‘indeseable’ en la ciudad deportiva de Poissy. Lo hará sobre las 10:00 am hora local mientras los hombres de Luis Enrique lo hacen desde las 17:00 en el campo número uno de las instalaciones tal y como reportan desde L’Equipe.

Mbappé seguirá apartado del primer equipo hasta nuevo aviso. Las presiones de Qatar para cambiar la postura del delantero siguen su curso. Recordemos que en caso de no abandonar PSG el 1 de septiembre, la entidad se encuentra obligada legalmente a incluirle en las jornadas de Luis Enrique por Francia. The Athletic desvela que eso sí, primero llegarán más castigos que el simplemente entrenarse aparte de las figuras del proyecto.

Sin debut y vs. Ultras

“Mbappé no va a entrenar este lunes con el grupo ni va a ser convocado para el primer partido de Ligue 1”, confirma Mario Cortegana desde The Athletic en relación con ese duelo ante Lorient que abre la primera división gala para PSG. Kylian será descartado por Luis Enrique y un Nasser Al-Khelaifi que habría incluido en la última propuesta de renovación una opción para que el jugador deje el club por el 2024 con una transferencia. Fabrizio Romano ya confirmaba que el ariete ha rechazado dicha opción de cara al futuro.

Pero Mbappé no solo seguirá al margen del grupo y no jugará ante Lorient, sino que igualmente se espera por más presiones sobre su entorno. The Athletic habla de la entrada de los ultras del PSG en una ecuación que el sábado llegará a su punto más alto: “El club espera que la presión el sábado en el estadio, con los ultras (!) llevando la voz cantante, influya en la posición de Mbappé”.

¿Y Real Madrid? Se preguntará más de uno y con razón por estas horas. Mucho silencio en la casa blanca, quienes también debutan en LaLiga este sábado y ante Athletic Club de Bilbao en San Mames. La trama Mbappé llega a su punto más tensionante e incluirá a los mismo ultras que amenazasen a figuras como Lionel Messi o Neymar no muchas jornadas atrás en esta.