Marcelo Bielsa se ha destacado a lo largo de su carrera por sus éxitos en los equipos que ha dirigido. Tanto a nivel de selecciones como clubes ha logrado marcar un estilo de juego que día a día suma adeptos.

Sin embargo, no todas han sido alegrías. El ‘Loco’ vivió uno de sus peores episodios como adiestrador cuando estuvo al mando del Lille de Francia. Lo que hasta el día de hoy lo mantiene en juicio ya que para el argentino hubo una “ruptura abusiva e injustificada del contrato de trabajo“.

Pero ahora, fue uno de los jugadores de dicho plantel quien abordó el breve paso de Bielsa por el club. En esta ocasión fue Nicolas Pepé el que desempolvó la particular forma de explayarse del rosarino. Lo que provocó varias confusiones entre sus compañeros.

“Empezamos mal y nos jugó en la mente. Lo que nos pidió en su momento, no lo pudimos hacer. Por ejemplo Yves Bissouma, que es centrocampista, pero le hizo jugar de lateral derecho. Teníamos un equipo loco. Estábamos en el puesto 17 y todos los días había mal ambiente. Lamento que no pudo hacer un año entero. Pero es enteramente culpa nuestra“, profundizó el marfileño a Oh My Goal.

El delantero compartió los cuatro meses que estuvo Bielsa, y tras ello, logró despegar en el Lille. Posteriormente Arsenal lo compró en 80 millones de euros, el fichaje más caro hasta la llegada de Declan Rice por 100 millones de la misma moneda.

A pesar de ello, todavía el delantero de 28 años guarda esa espina por no haber logrado el rendimiento que tanto soñaba Bielsa. “No pudimos hacer lo que nos pidió. Se mudó a Leeds y en una temporada estaban en lo más alto“, sentenció según lo consignado por Le Petit Lillois.

Cabe indicar que el juicio sigue en desarrollo. Inclusive desde el Lille recalcaron que no es bueno el recuerdo que dejó el actual entrenador de la selección de Uruguay, al punto que lo definieron como una “diva con un ego sobredimensionado”.