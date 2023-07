“Diría que el porcentaje de que Kylian Mbappé fiche por el Real Madrid este verano es del 100%”, afirma Julien Laures desde ESPN y RMC Sport alrededor de una novela que se acerca al final del camino. Paris Saint Germain, a solo 24 horas de perder su batalla con la estrella de la selección francesa. Esto se viene en una jornada clave pensando en el desenlace de la trama.

Desde hace semanas que no existe otro tema de conversación en el Parque de Los Príncipes. El futuro de Mbappé se ha convertido en un tema de estado que hoy dejara grandes conclusiones por delante. Termina el plazo del PSG y Qatar pensando en una renovación que parece tan improbable como costosa para Doha. Nasser Al-Khelaifi hace casi 20 días dejaba en claro que: “La puerta está abierta”.

¿Qué viene por delante entonces? Si se llega a las 00:01 horas del 1 de agosto, PSG estará obligado a pagarle al delantero las primas de fidelidad pactadas en aquella histórica renovación del pasado mes de marzo del 2022. El delantero tiene poco más de 14 horas para prolongar de manera automática su vínculo con una entidad que también se mueve pensando en reemplazantes. Ousmane Dembelé, cada vez más cerca de París.

Sin noticias de Madrid

40 millones de euros tendrá que pagar a Qatar a un Mbappé que sigue sonando a lo largo y ancho de Europa. The Mirror habla de intereses del Liverpool, The Sun del Chelsea y la realidad es una sola: solo Kylian Lotin puede decidir su futuro. PSG aceptará cualquier oferta que llegue por encima de los 200 millones de euros, pero si el delantero no firma su contrato con dichas entidades no se le puede obligar a dejar atrás su vida por la capital francesa.

Medios como AS o MARCA calculan un vacío económico de más de 180 millones de euros para PSG en caso de que el delantero dejase el club en verano del 2024 y de manera gratuita. Las sumas pactadas con el crack de Le Bleus a modo de salario, primas y bonos, letales en caso de no poder ingresar dinero con su marcha. Queda la gran pregunta en el aire, ¿Qué hace Real Madrid ahora?

Los Merengues no aparecerán en escena hasta que Mbappé cobre las primas de fidelidad. MARCA sigue en su teoría de negociaciones que ya se dan por medios de intermediarios. No han llegado ofertas formales de la casa blanca a París, donde aguardan por propuestas que ni mucho menos rozarán las demandas del club galo. A partir del 1 de agosto indica el medio, todo empezará a moverse de manera contundente.